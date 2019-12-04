水電工急診揮西瓜刀嗆「看三小」　踹警下體、吐口水罰12萬

記者黃翊婷／綜合報導

吳姓水電工去年12月31日深夜11時許突然跑進台東某醫院的急診室，不僅對醫護人員嗆聲「你在看三小」，還拿撿到的西瓜刀亂揮；隔年2月27日因案被警方逮捕，卻在警員搜身時突然出腳踢下體、吐口水，最後挨告違反醫療法、妨害公務執行罪，被台東地院法官判處4月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

▲吳男在急診室揮舞西瓜刀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中提到，吳男2018年12月31日酒後衝進醫院急診室，對著正在值班的林姓醫師、吳姓護理師大吼「你在看三小」，過程中還出手推了一下醫師的椅子；原以為酒後鬧一鬧也就罷了，沒想到25分鐘後他帶著在外面撿到的西瓜刀再次闖進急診室，一邊揮舞一邊大鬧，把現場醫護人員和病患們嚇了一跳。

更誇張的是，吳男今年2月27日晚間9時許因為另案被通緝，遭台東警分局馬蘭派出所3名警員攔下，卻趁著在派出所搜身時，突然出腳攻擊其中一名警員的下體，再對另外兩名警員吐口水，還一邊飆罵「X你娘」等髒話，最後當然還是被當場壓制。

▲吳男被帶回派出所搜身，卻對警員出腳攻擊、吐口水。（圖／翻攝自Google地圖）

雖然吳男事後辯稱自己有點躁鬱的症狀，才會過於激動做出脫序行為，目前已有服藥治療；但台東地院法官認為，他不知尊重醫護人員，間接影響其他病患及家屬的權益與安全，又未尊重警員是代表國家行使公權力，損及公務員執法尊嚴，均屬不該。

法官接著表示，吳男從事發至今都未獲得受害者諒解，素行非佳，考量到案發當時有喝酒，控制衝動能力不佳，加上上述手段並非嚴重暴力行為，最後依妨害醫事人員執行醫療業務罪判處3月、妨害公務執行罪判處3月，合併應執行刑期為4月，得易科罰金12萬元。

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