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總統府反擊王育敏假新聞：蔡英文未曾說過國安局派員澳洲

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▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

王立強共諜案已進入調查程序，日前媒體報導，國安單位已經派員赴澳洲調查，國民黨立委王育敏4日在立法院內政委員會質詢追查調查進度，遭國安局、調查局否認有派員，王育敏痛斥，總統府聲稱一切都有掌握，根本是在說謊、製造假新聞。對此，總統府發出聲明反擊，強調，所謂總統製造假新聞的說法，本身就是製造假新聞。

針對4日立法院內政委員會有在野黨立法委員誣稱總統製造假新聞等節，總統府發言人張惇涵表示三點說明。

一、蔡總統及總統府從未發表任何有關國安局派員前往澳洲等談話，有關日前有媒體在未查證下指稱國安局派員前往澳洲調查之相關報導，也未得到相關單位證實，所謂總統製造假新聞的說法，本身就是製造假新聞。

二、有關本案，總統與總統府發言相當清楚，就是政府國安單位就本案相關訊息已有掌握，也由於本案涉及國際安全事務合作，並為司法機關偵查中案件，呼籲各界無須多為臆測，妄下定論。

三、事實上，國安相關單位在相關國家都有駐點，也都有駐點人員，因此，本來就沒有派不派人的問題，而掌握訊息與是否派遣人員前往並無關係，這是簡單的邏輯。

張惇涵並再次重申，整起案件都在深入調查了解當中，對於偵查中的個案我們沒有評論，也再次呼籲各界，不必多加臆測，不必妄下定論，由於涉及國家安全與國際合作，我們小心求證，依法釐清事實，最重要的是把中國滲透台灣的完整圖像摸清楚，守護國家安全。

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