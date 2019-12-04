ET民調／7成9民眾認為無法靠政府年金過老年生活　63.1％不滿蔡英文長照政策

▲《ETtoday新聞雲》最新民調指出，63.1％的民眾對於蔡政府的長照政策表示不滿意。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣面臨少子化及高齡化社會問題，藍綠橘三方總統候選人在此次大選中也端出不少育兒、長照政見，根據《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有63.1％的民眾對於蔡政府的長照政策表示不滿意。另外，高達79.8％的民眾認為，無法倚靠目前政府的年金以及長照政策，渡過未來的老年生活。

「世界人口綜述」2019年的報告中指出，全球200個國家中，台灣的生育率倒數第一名，平均每位婦女只生下1.218個小孩，凸顯台灣嚴峻的少子化以及高齡化問題。為了解民眾對於少子化、高齡化以及長照議題的看法，《ETtoday新聞雲》於2019年11月25日至12月1日，結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行調查，回收有效樣本數為2,519份。

▲「社福議題」意向調查。（圖／ETtoday民調中心，下同）



根據調查結果顯示，有高達85.4％的民眾認為台灣的少子化問題長期不改善，會演變成國安危機（含「非常認同」58.2％與「還算認同」27.2％），另有11.4％的民眾不認同台灣的少子化問題長期不改善，會演變成國安危機（含「不太認同」10.2％與「非常不認同」1.2％）。

在現任政府對於少子化問題的感知度方面，有43.1％的民眾認為現任政府對少子化問題有付出努力（含「非常努力」10.0％與「還算努力」33.1％），另有54.9％的民眾認為現任政府對少子化問題沒有付出努力（含「不太努力」34.5％與「非常不努力」20.5％）。

對於蔡英文自2016年上任以來將長照政策列為重要的施政項目，調查結果顯示，有38.3％民眾表示了解台灣目前的長照2.0政策（含「非常了解」6.0％與「還算了解」32.3％），另有60.8％的民眾表示並不了解台灣目前的長照2.0政策（含「不太了解」50.2％與「非常不了解」10.7％）。

調查結果顯示，有66.0％的受訪民眾表示同住的家人中有年滿65歲以上的長者，而這些民眾中僅有28.3％對台灣目前的長照政策表示滿意（含「非常滿意」3.0％與「還算滿意」25.4％），有63.1％的民眾表示不滿意（含「不太滿意」46.7％與「非常不滿意」16.4％）。

對於中華民國家庭照顧者關懷總會估算，照顧一位臥床長輩，每個月的支出大約3萬元至7萬元，一年則是須要花上36-84萬元，調查結果也顯示，有高達 88.3％的民眾擔心若家中年長者罹病，自己會沒有能力照顧他們（含「非常擔心」64.1％與「有點擔心」24.2％），僅有11.4％的民眾不擔心若家中年長者罹病，自己會沒有能力照顧他們（ （含「不太擔心」10.3％與「非常不擔心」1.1％）。

值得注意的是，調查結果也指出，有高達89.2％的民眾擔心台灣目前的長照政策，不夠支應未來可能面臨的長照開支（含「非常擔心」61.4％與「有點擔心」27.8％），僅有9.8％的民眾不擔心台灣目前的長照政策，不夠支應未來可能面臨的長照開支（含「不太擔心」8.1％與「非常不擔心」1.7％）。

對於有候選人提出仿照健保的「長照保險制」，由政府、雇主、被保險人三方分擔長照保險費用，取代以稅收為主要財源的「長照稅收制」以提供更好的照顧，根據調查結果顯示，有高達73.2％的民眾對「長照保險制」表示認同（含「非常認同」31.0％與「還算認同」42.3％），另有20.0％的民眾對「長照保險制」表示不認同（含「不太認同」11.3％與「非常不認同」8.8％）。

同時，調查結果也指出，有高達84.1％的民眾擔心自己年老後會成為老本不夠、收入不足、生病也沒人照顧的「下流老人」（含「非常擔心」57.7％與「有點擔心」26.5％），僅有15.4％的民眾表示不擔心（含「不太擔心」11.7％與「非常不擔心」3.7％）。

另外，僅有19.0％的民眾認為老年的生活，能倚靠目前政府的年金以及長照政策（含「絕對足夠」5.3％與「應該足夠」13.7％），高達79.8％的民眾表示老年的生活，不能完全倚靠目前政府的年金以及長照政策不夠（含「應該不夠」39.5％與「絕對不夠」40.3％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年11月25日至12月1日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象。

調查方式結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，調查回收有效樣本數為2,519份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.95％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年10月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。