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時力公布2020金融正義政策　盼打破「金融幫」除弊興利

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▲▼時代力量召開2020政見發表記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量召開2020政見發表記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量4日公布2020金融正義政見，提出等「訂定金融旋轉門條款，以公開甄才取代特權酬庸」、「健全金融監理機制」、「維護市場秩序，保護吹哨揭弊」、「設立金融消費者保護局」政策主張，盼強化金融監理、實現金融正義。

時代力量立委黃國昌指出，目前金融監理的四大弊端，包括「金融幫盤據公股行庫，官官相護，影響效能」、「金融監理失能，裁罰過低，違法業者有恃無恐」、「高風險衍生性金融商品濫賣，消費者頻頻受害」與「吹哨揭弊保護不力，放任業者追殺打壓」。他表示，許多人誤會時代力量只會揭弊打貪，但這些都是為了建立公平透明的市場環境，唯有徹底除弊才能興利。

▲▼時代力量召開2020政見發表記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／時代力量提供）

黃國昌表示，金融正義的第一項主張是「訂定金融旋轉門條款」主要是要瓦解官官相護又缺乏效能的金融幫，公股人事應建立專業甄選機制，來取代特權酬庸。同時也要對違法濫權怠忽職守的公股董事，積極究責求償，才不會出現因為慶富案負責下台的前合庫董事長廖燦昌，搖身一變又成為第一金董事長，這樣私相授受的離譜人事案。

在「健全金融監理機制」方面，黃國昌以前金管會主委李瑞倉涉及為慶富喬貸款為例，認為應嚴禁財金官員與金融業者私相授受，杜絕關說喬事。他也以兆豐案為例，指出美國以「一行為一罰」開罰65.5億元，金管會卻總以「違反內稽內控」為由涵括所有違法行為，然後「重罰」幾百萬，根本不痛不癢。

黃國昌還說，從兆豐案發生到被國外金檢出問題，現任國民黨立委曾銘宗剛好歷任兆豐董事和金管會主委，卻不用為此被追究違法失職的責任，到現在從未站出來說明，竟還能排入國民黨不分區名單第一名，「如此敗壞失序的金融監理，難怪香港金融業在情勢動盪後，寧願去新加坡而不來台灣」。

▲▼時代力量召開2020政見發表記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量不分區立委候選人王幗英。（圖／時代力量提供）

時代力量不分區立委候選人王幗英則表示，以他長年在金融業的經驗，銀行內部運作其實涉及相當專業，產品同樣相當複雜，金管會未必搞得懂，因此需要揭弊者勇敢站出來，維護市場秩序及消費者權益。

王幗英指出，台灣缺乏保護機制，導致揭弊者常常面臨金融業運用龐大資源的清算追殺，金管會卻毫無作為。因此，金融正義的第三項主張就是訂定「公益揭發保護法」，以落實鼓勵揭弊、落實揭弊者身份保護、嚴格禁止企業事後秋後算賬。

▲▼時代力量召開2020政見發表記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委候選人賴嘉倫。（圖／時代力量提供）

時代力量立委候選人賴嘉倫也指出，在國會辦公室的這幾年接到很多陳情案，都指出了現行的「投保中心」和「評議中心」對金融消費者的保護相當有限，其中負責消保的「金融督導會報」，會議記錄裡頭更是處處為業者著想。

賴嘉倫以樂陞案為例，指出許多受害人當初就是誤信政府有把關而進場投資，事後證明政府並未把關。此外，當受害人開始求償，投保中心還表示樂陞董監事們「已紛紛脫產」，然而當樂陞獨董李永萍投入國民黨立委選戰後，財產申報卻指出名下有不動產及存款。因此，金融正義的第四項主張，就是「設立金融消費者保護局」，積極專職進行事先預防及事後協助消費者維護權益。

此外賴嘉倫也提到，許多業者利用銀髮族的養老和保險需求，不當銷售了高風險的複雜性商品，造成許多長者蒙受鉅額損失而陷入困頓，這類不當銷售也應嚴格管制，以保障銀髮者權益。

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