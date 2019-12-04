「亂判害死一條人命」她跨坐地檢署對面的6樓女兒牆　即將跳下逼檢察官面對

▲女子跑去新北地檢署對面的立體停車場，跨坐在6樓女兒牆揚言跳樓。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳雕文／新北報導

「你的亂判害死一條人命」一名女子4日下午2點多，跨坐在新北地檢署對面的立體停車場6樓女兒牆，拿著抗議海報還作勢往下跳，場面怵目驚心，民眾見狀趕緊報案，最後由消防員勸下送醫；據了解，女子將檢察官的姓名寫在海報上，抗議原先提告的案件竟不起訴，想以死逼檢察官「踹共」。

40歲洪姓女子先爬上金城停車場的女兒牆後，往下撒了撒了多張寫有「新北檢察官張○○，請公開偵字○○○○偵查內容及判決書，完全不一樣，你的亂判害死一條人命，連判決書的被害人跟告訴人都分不清楚」的海報，所幸消防員及時趕到，順利把她勸下樓，又發現其身上有些許擦傷，因此將她送到亞東醫院治療，已無大礙。

洪女在數個月前到新北地檢署，控訴遭某人冒名申請健身房的會員，因此提告偽造文書罪，但檢方偵查後，認為罪證不足不起訴，該案件為楊姓檢察官偵辦，而非海報上所誤植的張姓。

新北地檢署回應，當時該案件偵結後未獲得洪女的陳情或抗議，不服案件偵查結果，可聲請再議尋求救濟，呼籲民眾切勿採激烈方式手段，以免危及自身安全。

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