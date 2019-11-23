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地檢署前進阿里山原民部落　談查緝山老鼠及反賄選

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▲▼ 地檢署前進阿里山反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 地檢署前進阿里山反賄選宣導，各機關首長與原民小孩席地而坐談山老鼠查緝及反賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉將至，臺灣嘉義地方檢察署（以下簡稱嘉義地檢署）近來緊鑼密鼓進行反賄選宣導及選舉查察行動，而在阿里山原鄉部分有感於嘉義地區檢、警、林、廉之跨域合作已有相當豐富之經驗，查緝平台之聯繫更屬綿密，特於日前深入阿里山鄉辦理「守護山林、並肩前行，全力查賄、共迎光明」活動，以期結合各界力量全力查賄、齊心反賄。

▲▼ 地檢署前進阿里山反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 檢察長謬卓然致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動與會人員包含臺灣高等檢察署臺南檢察分署張清雲檢察長、嘉義地檢署繆卓然檢察長、林務局嘉義林管處張岱處長、林務局嘉義林鐵處周恆凱副處長、嘉義縣警察局廖宗山局長、嘉義縣政府政風處王鈞陶、嘉義縣調查站朱忠正副主任、阿里山鄉杜力泉鄉長、阿里山鄉香林國小黃瀅嘉校長等。

▲▼ 地檢署前進阿里山反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 地檢署等單位前進阿里山反賄選宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動包含辦理「查緝森林盜伐暨查察賄選策略精進會議」，邀請嘉義林管處莊翠婷課長以「嘉義地區盜伐防範及查緝作為」為題，為大家說明山老鼠盜伐林木的手法。

莊翠婷表示，外籍移工四處流竄躲藏，無法有效查緝等問題，建議結合嘉義、南投等地相關機關之力量，組成綿密查緝網絡，讓山老鼠不敢進入山林盜伐。另由法務部綜合規劃司周晏如科長以「淺談假訊息」為題，說明假訊息的定義、如何破解謠言以及判斷處理假訊息等要領，避免大選期間假訊息影響優良選風。

「守護山林，反賄廉能－神木下檢察長與族人的對話」活動開場由香林國小學生們以動感的踢踏舞及律動感十足的舞蹈「麥勾作賄」來演繹學生響應政府反賄廉能的決心，隨後，在香林神木下與學校師生舉行早餐會，大家席地而坐，同學對於印象中非常嚴肅的檢察長、警察局長等，近距離地對話聊天，都感到相當好奇與新鮮，提問五花八門，包括檢察署的工作內容、被山老鼠盜伐的珍貴林木何去何從、巡山員的工作內容、公務生涯中，印象最深刻的治安事件，如何化險為夷等問題，學校老師也引導同學思考並提問政府大力查賄、反賄的目的，以及嚴重的新興毒品氾濫等議題，與會首長專心傾聽同學提問，並以孩子得以理解的語詞詳細回應。

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