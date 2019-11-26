「統神」巷弄迴轉...後方2車擦撞想把責任賴給他！10人惱羞下車狂嗆張嘉航

記者陳雕文／新北報導

沒違規也被嗆…英雄聯盟遊戲網紅「亞洲統神-張嘉航」26日凌晨1點多，開車於景安路172巷口進行迴轉時，發現前方違停車輛而剎停，但後方有2台車疑因行駛距離太近，踩剎車後仍撞在一塊，事故當事人均認為是統神「迴轉」導致意外，紛紛下車上前嗆聲，張嘉航也不甘示弱嗆回去，雙方爆發激烈口角。

▲統神被一群人嗆聲，他拿起手機報案並錄影。（圖／翻攝自YouTube／老馬）

根據路口監視器畫面，31歲的統神迴轉後發現違停車，因此煞住，後方第一輛轎車見狀順勢從其左側超車，但第二輛車跟著煞住後被第三輛車撞上，而這3輛車互為好友，認定是統神的錯，一行10多人下車開始幹譙。

統神解釋，「因為景平路那條路口晚上有人會飆車，所以我沒有直接迴轉，我是先靠右確定兩方無車才轉，然後有一台白色轎車違停，所以我自然要打倒車燈閃過他，後面有別人叭我就不動了。」

統神表示，「對方一下車就直接三字經、五字經狂罵，我那個時候報警想說，又沒撞到車，是遇到有病、瘋子亂罵，後來警察來了以後我才知道，他們車子自己人撞自己人，想賴到我頭上！」網友紛紛留言鼓勵，「吉下去啦！賺年終」、「統神一個對10個呀！」、「垃圾8+9告死一個是一個」

警方表示，就監視器畫面來看，該路口可以迴轉，統神並無明顯違規情事。目前統神已與對方互告公然侮辱，全案依法辦理。

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▼統神迴轉（紅圈白車），沒想到後方車輛撞一起。（圖／記者陳雕文翻攝）