輪椅黃琪滑手機找證據「授權書」超順！2小時未果...布蓋全身離開

▲詐欺慣犯黃琪以經典造型「布蓋全身」離開法院。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

曾以塔羅牌騙過前總統陳水扁的黃琪（本名黃照岡），以詐欺慣犯的身分出了名！即將滿27歲的他目前身負多條官司，被控冒名租用奧迪A8，犯偽造文書、詐欺得利等罪。26日再次坐輪椅出庭舉證，強調一切都有「授權書」，且檔案就在被扣押的手機裡！不過當庭把手機翻透透，卻怎麼也找不到，令黃琪直呼「不可能！」

一開庭，法官便叫黃琪指認扣押的3支手機中，到底哪一支是他當時交給周姓男子（疑為黃琪前男友）簽署授權書所用的？黃琪看了看，從毯子裡伸出微顫抖的右手指認。不過因該手機沒電，因此必須當庭等候手機充電，以開啟手機搜尋原檔「授權書」。授權書上面寫明可讓劉政熹（黃琪假身分）動用凱基帳戶內資金做投資等私人使用。

但法庭人員翻遍手機，也利用了搜尋功能查詢，就是沒有PDF檔的「授權書」，黃琪不相信，要求法官讓他自己找！以往會口吃、神智不清的他，今天出庭的狀態良好，不僅表達清晰，且法官順他的意，讓他自己滑手機找檔案時，手指都能一次到位點到想要點的位置，手抖的情況並不明顯。不過黃琪滑了約10分鐘，也是找不到，嘴裡還唸唸有詞「一定有，我只是不知道藏在哪......」。

黃琪不甘心，再要求法官將手機連電腦，以外接式硬碟的方式搜尋，但最後也無果。黃琪對此激動喊「不可能！」還說「整個手機不可能只有3個PDF檔！」律師則說，對於勘驗內容會再具狀表示意見。全案將擇期再開。

「騙扁小子」黃琪，從15歲開始行騙天下，阿扁、運通卡、五星飯店、名車等都能詐。台北地方法院26日下午開庭，頭戴深藍色鴨舌帽、面戴黑色口罩的黃琪，披著天空藍的毯子坐在輪椅上，與其律師至少提前了30分鐘到場，於庭外等候。歷經2小時開庭，結束時黃琪再以經典「布蓋全身」造型，由律師推著輪椅離開法院。

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