民眾黨拋教育政策　私校先考核再補助、至少1學生監督校務基金

▲民眾黨記者會翻轉教育從首都開始首都經驗進軍國會。（圖／記者楊亞璇攝，下同）



記者楊亞璇／台北報導

民眾黨不分區立委被提名人蔡壁如、張其祿、羅義興等人召開記者會，談民眾黨的教育政策，民眾黨主張私校先考核校務治理再給予補助，並由校務代表推選監督校務基金，監督校務基金管理委員會，也要至少有一名學生積極參與監督。

羅義興表示，民眾黨主張私校學費補助，考核校務治理，如果不錯就給予補助，盼私校學費降低，減低學生負擔；另外，校務基金屬於校長，稽核委員也是校長聘用的，造成球員兼裁判問題，柯主席講求公開透明，因此希望校務代表推選組成稽核委員會，監督用錢的校務基金管理委員會，也要至少有一名學生積極參與監督。

至於私校補助財源，羅義興表示，要看財源是不是健全的，不是無條件給補助，而是會看校務治理，私校發生很多問題，私校校產掏空、師生權利受損，可以用這樣的觀點考核，若私校表現不錯的話，可以給予補助，先考核再補助，不是無條件財源資助。

民眾黨提出六大主張：第一、推廣智慧校園，提倡網路平權；第二、落實雙語教育 培育未來競爭力；第三、加強產學合作，縮短學用差距；管制私校學費，促進階級流動；第五、公開校務基金，學生參與監督；第六，整合教育資源，私校轉型活化 。

針對少子女化趨勢導致私校招生經營困難的問題，李旻蔚則質疑：「行政院版《私立大專校院退場條例草案》竟然在立法院躺了兩年多，行政立法眼睜睜放任私校掏空校產、解聘教職員、學生權益受損，而且只處理大專院校，那高中職以下私立學校如何處置？」

台北市仍積極尋求破口，除了向中央建議放寬高中以上學校可以申請設立長照服務機構，並放寬私校設置附屬機構無須辦理土地使用用途變更，轉型為社福機構也應包括社會住宅。