蔣經國害父親沒工作？吳怡農：把選舉變私人恩怨「太小看我跟蔣萬安」





▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者莊喬迪攝、吳怡農辦公室）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農1日舉辦造勢活動時提到，「當年就是蔣經國害我父親沒工作」，引發熱烈討論。對此，吳怡農4日受訪時澄清，當天的發言被斷章取義，不認同也很遺憾，「把這一場選舉定義成私人恩怨，我覺得是太小看我，也太小看蔣萬安，太小看這場選舉的意義了。」

吳怡農表示，禮拜天的發言被斷章取義、刻意扭曲，「我絕對不認同而且很遺憾」。他澄清，自己表達的是吳怡農對父母的感謝，「一個七歲的吳怡農對父親打抱不平，七歲的吳怡農在學校亂講話批評總統，導致家人受到關切，為家人帶來困擾。」

吳怡農強調，「把這一場選舉定義成私人恩怨，我覺得是太小看我，太小看蔣萬安，也太小看這場選舉的意義。這場選舉我們選擇的是台灣的現在跟未來，不要再斷章取義，應該打一場正面的選舉，歡迎我的對手一起來。」

針對鴻海集團創辦人郭台銘批評相關說法，還為對手何景榮拍照。吳怡農說，每個人都有自己的輔選團隊，選舉不是一個人的力量完成，但最終還是要靠個人的實力，對方選舉策略一切尊重，堅持打好的選戰、對的選戰。

針對蔣經國害父親沒工作相關言論，吳怡農也透過臉書澄清，「蔣經國的功與過，都跟蔣萬安無關，我參選也不是要幫父親復仇。把這場選舉定義成個人的恩怨，實在是小看了我跟蔣萬安，更小看了這場選舉的意義。人生在世，不能選擇家庭，但是，我們可以選擇要為國家跟社會做出什麼貢獻。我們也可以選擇，當國家面臨重大考驗時，身為一個政治人物，我們應該站在哪一邊。」