2020總統＆立委投開票作業　屏東市有1822位選務人員

▲屏東市投開票所工作人員講習，4日上午市公所禮堂舉行，市長林恊松到場致詞。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日舉行，為使選務工作順利進行，屏東市投開票所工作人員講習，分4日及7日兩天共4個梯次，在市公所禮堂舉行，全市144個投開票所，共有1822位選務人員參加。

明年總統及立委選舉屏東市投開票所，較去年地方公職人員選舉減少5處，共144處，每處投開票所都設有主任管理員、主任監察員、管理員、預備員、警衛人員，以及政黨推薦各投開票所監察員，總計1822人。

由於屏東市選務工作人員佔全縣二分之一，設置的投開票所及動員的人力及規模也最大，相對工作複雜度也高，投開票所工作人員必須付出更多的時間及心力才能順利完成任務，工作相當辛苦。

市長林恊松雖然未擔任屏東市選務中心主任委員，但是仍在講習會開講之前，向所有選務人員致意，感謝大家願意投入辛苦的選務工作，但千萬勿因對此工作已熟悉就有所輕忽，選務工作必須嚴謹公正萬無一失，絕不能有狀況發生。所有選務工作都能秉持公正、公平、公開的態度執行，順利完成這項任務。

隨後，由公所擔任選務工作超過30年的里幹事陳錦焜、陳炳臣進行選務工作說明，希望每位選務人員都能熟讀投開票所工作人員手冊相關內容，務必使選務工作順利圓滿完成。

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