退將羅文山涉收受大陸政治獻金　民進黨團：國民黨還有多少吳斯懷們？

▲民進黨團召開「吳斯懷們？？中國金援？？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

退役陸軍中將、前中華黃埔四海同心會會長羅文山被控收受香港知名學者許智明及港人何飇2人政治獻金共約838萬5千元，以協助前總統馬英九於2008年競選總統，遭台北地院一審判處羅2年6月徒刑、褫奪公權2年。對此，民進黨立法院黨團4日召開記者會，質疑國民黨「到底還有多少吳斯懷們」，並呼籲朝野盡快通過《反滲透法》。

根據判決指出，羅文山於2008年至2010年總共3次收受許智明捐贈給黃埔四海同心會的港幣共200萬元（折合新台幣約785萬8400元），分別為2008年5月30日的港幣100萬元、2010年3月10日的港幣50萬元、2010年11月4日的港幣50萬元。另於2012年8月9日再收受何飇捐的港幣13萬7500元（折合新台幣約52萬6600元）。

此外，羅文山還於2011年3月，將其中的100萬元轉為自己名下定存，隨後分別再轉存、轉匯到自己及妻子名下，直到2013年9月，才指示妻子將100萬元匯回同心會帳戶。

▲民進黨團書記長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨團4日召開「吳斯懷們？？中國金援？？」記者會，黨團書記長李俊俋表示，近期除了爆出羅文山收受政治獻金交給馬英九選舉，還有工黨鄭昭明之子、退役中校鄭智文因涉嫌《國安法》遭起訴。他質疑，近期大家都非常希望「下架吳斯懷」，但請問國民黨內「到底還有多少吳斯懷們」，以及究竟這些「吳斯懷們」跟國民黨的關係為何。

民進黨立委劉世芳指出，根據起訴書載明，羅文山的涉案時間為2007年3月至2014年12月31日，期間歷經了馬英九與吳敦義兩任黨主席，因此若此案違反了《政治獻金法》，檢調單位與監察院理應清查國民黨的政治獻金帳戶中，是否有相關金額，畢竟依據《兩岸人民關係條例》與《政治獻金法》都不能接受中國大陸的政治獻金。

劉世芳表示，中華黃埔四海同心會的鄧文儀將軍是一位高階的資深將軍，早期曾藉由探親之名到中國大陸拜訪前大陸國家主席鄧小平，「兩人從家事談到國事」，致力於推動國共第三次合作。劉世芳質疑，中共已藉由中華黃埔四海同心會或相關黃埔軍校組織滲透國民黨，國民黨若想證明自己的清白，就請說明清楚2007年至2014年是否曾收受羅文山轉達中國大陸政協的政治獻金。

▲民進黨立委劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）



李俊俋說，立法院好不容易在上一個會期通過「國安五法」，但眼看現在境外敵對勢力正透過台灣的民主機制，在破壞台灣的自由民主機制，因此台灣更需建立防護網好讓民主機制真正運作，這也就是民進黨團正在力推的《反滲透法》。

李俊俋呼籲，國民黨應該告訴社會大眾，中華黃埔四海同心會為何與中國大陸政協拿錢資助國民黨總統候選人。此外，為了避免境外敵對勢力持續破壞台灣的民主機制，台灣必須建立起防護網，所以請國民黨不要再拖延時間，或者找其他理由杯葛，朝野應儘速通過《反滲透法》。

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