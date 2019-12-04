回憶2011年打蘇嘉全家族弊案　邱毅：黃國昌打「砂石案」手法是模仿我





▲邱毅、黃國昌。（圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

記者袁茵／綜合報導

立委黃國昌11月28日晚間指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調，引發外界關注。新黨不分區立委候選人邱毅認為，黃國昌運用的手法、道具和説詞，大部分都是模仿他2011年的內容。

邱毅4日在臉書上表示，最近綠營猛攻韓國瑜岳父的砂石事業，主炮手就是黃國昌，但所運用的手法、道具和説詞，大部分都是模仿他在2011年打蘇嘉全家族弊案的內容。

邱毅說，前幾天，總統蔡英文前往屏東替立委候選人蘇震清造勢，旁邊隨侍在側的便是立法院長蘇嘉全。另一位前民進黨立委鄭朝明大喊「不公平」，並明指蘇家是「蘇百億」、「砂石大王」、「牽涉弊案」，「鄭朝明指的主角是誰？就是蘇嘉全的哥哥，蘇震清的叔叔，擔任過民進黨不分區立委的蘇嘉富。」

邱毅說，他跟蘇嘉富有過司法訴訟，結果不僅大獲全勝，而且在法院判決書還白紙黑字寫明，「在蘇嘉全擔任屏東縣長時，運送違法砂石的司機被警察攔檢時，只要報上蘇嘉富的大名，警察就會放行。」另外蘇家掌控的砂石場，用黃國昌的説詞，有堆積如山的砂石，往來穿梭的砂石車，操作靈便的輸送帶，「我當時不但用空拍圖蒐証，還勇闖砂石場拍照，被黑道持武器追打，過程之驚險那是黃國昌所可比擬的。」

最後，邱毅強調，綠營在對韓國瑜狂轟濫炸之前，還是先問問蔡英文旁邊的親信吧！免得搬石頭砸自己的腳，自我打臉打腫了。

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