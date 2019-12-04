罷韓媽批公器私用「造勢晚會給志工時數」　國民黨：抹黑無極限！

▲霸韓網友於「公民割草行動」社團PO文，質疑幫韓國瑜造勢有志工時數。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名網友將女兒和同學的對話PO到「公民割草行動」社團，內文提到：「韓國瑜的造勢場需要協助，來幫忙除了有衣服、便當，還有……志工時數？ 」這對話讓她十分傻眼，連忙向網友詢問這作法合不合理。對此，國民黨高雄市競選總部總幹事莊啟旺痛批：「抹黑無極限！真的不要看到影子就開槍！」。

吳姓女子4日在「公民割草行動」社團貼出女兒和同學的對話紀錄，同學表示：「12/2星期一下午5點30分 高雄國際會議中心 高雄市體育界挺韓國瑜成立大會」，接著拜託女兒能否幫忙：「不好意思 能支援一下嗎 會有衣服跟晚餐」，並表示自己也會在現場，最後強調「會有志工時數」；女兒則回應：「我5:00下課不知道來不來的及，可是我可以」。

就是這段對話，讓吳姓女子相當傻眼，連問網友「請問這樣算公器私用嗎？」、「為什麼他的造勢晚會可以給志工時數？」，最後女兒則是回覆同學：「我媽罷韓的」。

▲國民黨高雄市競選總部總幹事莊啟旺。（圖／ETtoday資料照）

不過對於這段網路流言，國民黨高雄市競選總部總幹事莊啟旺痛批：「這都是子虛烏有的事情，嚴正呼籲，要贏得選舉要尋求正規管道，而非靠抹黑來『一皮治天下』。」

▲國民黨高雄市黨部發出嚴正聲明為謠言，並邀網友揪出藏鏡人。（圖／記者許宥孺翻攝）

莊啟旺表示：「我們有找熱心的婆婆媽媽們來擔任我們活動的志工，當天下午四點就來到會場幫忙，活動時間至晚上八九點，橫跨晚餐用餐時間，提供每人一個便當並不過分。志工在活動會場有穿上KMT的志工背心，活動後收回，並非贈送衣服，也絕對沒有給予這些志工時數。」莊啟旺也提出嚴正聲明，將對網友保留法律追訴權，希望網友們可以先查明，而非看到影子就開槍。

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