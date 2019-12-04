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目標40萬元！「不分區立委辯論會」開放民眾募資　藍綠兩黨都同意出席

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▲▼「2020年政黨不分區立委辯論式政見發表會」開放群眾募資。（圖／翻攝自嘖嘖網頁）

▲「2020年政黨不分區立委辯論式政見發表會」開放群眾募資。（圖／翻攝自嘖嘖網頁）

記者袁茵／台北報導

台北市議員「呱吉」邱威傑4日在臉書上表示，知名YouTube頻道「上班不要看」與他的朋友一同發起「2020年政黨不分區立委辯論式政見發表會」，且獲得了國民黨、民進黨、民眾黨、時力、親民黨、台灣基進、新黨、綠黨支持，目前只剩下籌措活動的經費，因此在募資平台「嘖嘖」發起活動，目標是募到新台幣40萬8696元。

呱吉4日在臉書上提到，「政黨票的影響很大，但又偏偏是大家最不熟悉的領域。除了我的指南，如果大家想認識那些被政黨推薦的不分區立委該怎麼辦？他們可能沒什麼媒體知名度、又不會去跑地方。上班不要看與我的共同好友，三金司儀賈培德，他最近發起一項有趣的計畫，邀請各政黨不分區立委進行實質辯論，讓大家看看他們懷裡的真材實料。」

呱吉說，他本來以為這個企劃太過天真，這些靠著政黨票就可穩穩當選立委的人物，真的願意站到台上接受挑戰嗎？但他認為台灣的政治需要更多的溝通與交通，所以還是在賈培德舉辦的記者會當天到場支持。

「應該不會有人答應吧？我內心懷疑。」呱吉說，但沒想到中國國民黨、民主進步黨、台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進、新黨、綠黨都紛紛表態願意派代表參加這場民間主導的辯論活動，「現在就剩下籌措活動的經費，如果你也想躬逢其盛，到現場看看這些不分區立委們的辯論，就到這個募資網站上去看看吧！」

根據「2020年政黨不分區立委辯論式政見發表會」在嘖嘖上的募資網頁顯示，主辦方希望能在12月14日下午19時至22時舉辦該活動，地點選在劍潭青年活動中心群英堂，辯論會全長合計共約160分鐘，募到超過金額的部分，將首先評估作為第二場次經費來源。

截至4日中午13時30分，目前募得4萬200元，目標為40萬8696元。

【「2020年政黨不分區立委辯論式政見發表會」募資網頁請點此】

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