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夫家書坦承外遇稱「感情裡需要性」　妻傻眼找20年心寒離婚

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離鄉背井,北漂,行李,打拼,出遊 。（圖／pexels）

▲鄭男某天突然拋下妻女離家出走。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

呂姓人妻與鄭姓丈夫結婚17年，對方卻突然離家出走，期間寄來一封家書坦承發生婚外情，而且希望能在剩下幾年的人生過上自己想要的快樂日子，「或許妳會認為是外遇破壞了我們，是外面的女人在指使我、慫恿我，那妳就錯了，感情裡需要性，但性不能主導感情」，讓她覺得很扯，多次試圖聯繫都遭到拒絕，這才終於死心，並於今年11月間向新北地院訴請離婚獲准。

呂女在判決書中主張，與丈夫是在1982年間結婚，對方在1999年間突然離家出走，至今都沒有回來，離家期間曾寄來一封家書表明不願繼續維持婚姻，後來她打電話求證，也只得到「有婚外情」這樣的回答，「他2000年曾短暫出現在女兒學校的園遊會，並對我說『已經不愛了，離婚吧』，隔年也曾來電討論離婚的事，就連出席我媽媽的喪禮也不忘向我表明想要離婚的念頭。」

▲▼信件,信封,寫信。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄭男寄家書給妻子，希望對方同意離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

呂女無奈地說，2009年10月30日中午丈夫突然出現在住處樓下的大廳，一開口就要索討錢財，她當場拒絕，沒想到隔年對方竟然尾隨其他住戶搭乘電梯上樓，這次乾脆堵在門口討錢，「我再次拒絕，他離開之後就再也沒有聯繫。算一算他因為外遇離家，我們分居長達20年，少數幾次聯絡不是談離婚就是談錢，顯然這段婚姻早就名存實亡，這才決定訴請離婚。」

兩人的女兒也出庭證稱，爸爸是在她就讀高中一年級時離家，「我有問他何時回家，但是他都沒有回答」，自己也曾在電腦中看到一封寄給不明女子的電子郵件，內容寫著「謝謝妳，我愛妳，XX（鄭男名字）敬上」，後來爸爸上門討錢，開口就要借50萬元，媽媽不敢開門，「我就跟他說，這10年來他都不聞不問，也沒有照顧我們，這裡不是他家，所以我不會幫他開門」，最後媽媽受不了說要報警，爸爸才離開。

▲▼ 牽手,男女,情侶,夫妻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鄭男坦承有婚外情。

新北地院法官調閱鄭男寄回家的家書，內容提到，「即使我不得已回去，心沒有回去，回到家中的只是一個軀殼而已，何必讓大家痛苦地牽在一起呢？離了婚，反而可以冷靜地好好幫小孩規劃將來」、「或許妳會認為是外遇破壞了我們，是外面的女人在指使我、慫恿我，那妳就錯了，感情裡需要性，但性不能主導感情」、「結束這段婚姻主因是我希望能在剩下幾年（45歲到60歲止），我能快樂過自己想要的日子，當當自己的主宰」等等。

由於鄭男並沒有出境紀錄，經過合法通知也未到庭或出示任何書狀聲明，法官認為，雙方分居情形長達20年，丈夫也在家書中表明有婚外情、想離婚，可見夫妻倆都已經沒有意願繼續維持婚姻，最後裁准妻子的訴求，判兩人離婚。

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