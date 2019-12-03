她控夫「半夜叫全家起來訓話」　他咬妻「和網友勾勾纏」...怨偶判離

▲楊男與曾女結婚多年感情生變，雙雙訴請離婚，但楊男疑妻子對婚姻不忠，再求償1百萬賠償金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

楊姓男子與曾姓女子婚後感情生變，雙雙訴請離婚。曾女指控楊男常酒後對她大小聲罵三字經，還會向孩子說，「你媽外面都被人家Ｘ」等話，且如果回嘴就要挨打。楊男則無辜回辯，表示自己婚後認真工作，但妻子卻長年玩樂亂花費，冷淡他就算了還跟男網友勾纏曖昧，對此向妻求償1百萬損害賠償金。法官審酌雙方意願判准離婚，但楊男要求的賠償金因無證據佐證妻子偷吃，認定免賠。

據判決，楊男和曾女結婚至今20年，婚後育有3名子女，雙方婚後互看彼此不順眼，感情生變下10多年前由曾女先提出離婚，但楊男要求曾女須賠償1百萬，否則不會簽字。

法院審理時，曾女表示楊男婚後開始酗酒，每回酒醉還會不斷咆哮、大罵三字經，甚至直接對孩子說，「你媽外面都被人家Ｘ」等侮辱言語，又有時半夜回家，楊男會把全家大小叫起來訓話，而且一旦回嘴就會被威脅，「要把妳打死」。種種事情讓曾女長期下來身心俱疲，決定離家出走，而10多年前她曾向楊男提離婚，但楊男以1百萬損害賠償金作為條件，否則不會簽字。

楊男法庭上回辯，自己為人憨厚正直，婚後努力工作省吃儉用，為家庭付出只因想給妻小更好的生活，但反觀妻子到處玩樂花錢，過著奢侈的生活，還不時計畫性蒐證、編造不實情節，讓小孩也被誤導，他痛苦之餘只能借酒消愁。

他坦言10多年前妻子確實有提出離婚，他當時不肯答應是因想珍惜兒女，並無威脅之意，但妻子近期又再提，讓他相當心寒，又他知道妻子其實早已對婚姻不忠，長期跟某男網友勾纏，不時說出「愛你，我喜歡你，為你而改變，很癢嗎？」等曖昧言語，他因深深覺得自己長年被蒙在鼓裡，才會要求曾女離婚須賠償給他1百萬元。

曾女回應與男網友曖昧不清的指控，她表示那些內容純屬她個人的抒發聊天，與男網友只有幾回聊天對話，又這些言語只是該名男網友習慣性的慣用語與對答，認為丈夫斷章取義，沒有釐清真偽就撰寫不實。

法官認為2人實際上已分開生活多年，既然雙方都訴請離婚，沒有維持婚姻意願，也早已不是彼此情感上相互扶持的依靠，判准離婚，但有關楊男認為遭侵害配偶權的求償部分，因他無法提出妻子與男網友實際交流的佐證，認定曾女免賠。

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