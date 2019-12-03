身障少女寂寞沒朋友...「優良司機」變狼大叔　巧克力騙上摩鐵

▲患有輕度身心障礙的小芳以為司機是好朋友，竟慘遭性侵懷孕，司機被重判6年半徒刑並須賠償100萬元。（示意圖／123RF）



記者孫于珊／台北報導

誤把色狼當朋友！一名身心障礙少女小芳（化名），認識了一名年約50歲、曾獲表揚為優良司機的北市大都會汽車客運司機司姓男子，不料司男並不把小芳當真心朋友，而是用巧克力半哄半騙，拐她在公車上甚至帶她到摩鐵性侵，導致小芳懷孕，最後人工流產。小芳母親得知後氣得對司男提告！法院一審依趁機性交罪判司男6年6月徒刑，民事部分再判他須賠100萬元，全案可上訴。

患有輕度身心障礙的小芳，努力工作養活自己，但沒有朋友，生活相當寂寞，由於工作地點鄰近公車總站的關係，2015年間認識了司男，雖然她沒很喜歡司男，但好不容易交到「朋友」，基於此，才和對方一起出去並委屈自己讓司男逞慾。司男以巧克力等零食引誘小芳，利用中午休息時間或下班後，在公車內趁機對她性交，或假日帶她到摩鐵「衝刺給溫暖」，發生性行為。

直到2016年10月，小芳母親發現19歲小芳懷有身孕，並已達13週，因此帶她到醫院進行高風險的人工流產，並檢驗DNA，導致小芳身心上皆受有難以抹滅的痛苦，甚至頭上還因此出現壓力圓形禿！因此向司男及大都會客運連帶求償精神慰撫金100萬元。

司男雖然承認雙方有發生性行為，但否認性侵！辯稱他與小芳是男女朋友，平常送巧克力並無不妥，發生關係也是雙方合意、你情我願。且他在與小芳的互動及聯絡過程中，都覺得小芳行為舉止均與一般正常人無異，並無感覺到有何異樣及身心障礙等情形。

大都會客運則主張司男是下班時間在旅社與小芳發生性行為，純粹是司男個人不檢行為，與大都會客運及職務毫不相關。

而法官在與小芳問答過程中，就發現小芳反應與思考等均未達一般常人的水準，司男怎麼可能不知道小芳有身心障礙？因此認定司男利用小芳心智缺陷、缺乏基本性知識、性自主理解能力而不知抗拒等情況，對小芳數次趁機性交，且犯後避重就輕，也未與家屬和解，判司男6年6月徒刑。民事部分，法官認為犯行是司男個人行為，判客運公司免賠，司男須賠100萬元。

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