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軍人夫挨罵「媽寶」分居5年想離婚　妻女還原9小時電玩生活打臉

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▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲阿浩聲稱與妻子已有10年沒有性行為，雙方分居長達5年。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

職業軍人阿浩（化名）指控妻子小鳳（化名）長期與夫家人相處不睦，不僅罵他是「媽寶、人渣、爛軍人」，甚至直呼公婆的姓名將近20年，後來連見面都不願意，雙方已經分居長達5年，雖然很痛心，經過考量還是決定訴請離婚。但高雄少年及家事法院法官認為，兩人的婚姻還有可以溝通、協調的餘地，因此駁回丈夫的告訴。

阿浩在判決書中提到，1999年間和小鳳結婚後，兩人隔年隨即誕下一女，後來因為職務的關係被調往台北，只剩週末能回家與妻女團聚，「老婆平日會帶女兒回台南娘家居住，直到女兒就讀小學，她們才返回高雄」；但夫妻倆婚後生活並不平順，時常發生爭吵，他甚至經常挨罵「媽寶、懦弱、人渣、爛軍人、沒肩膀的男人」。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲小鳳反控阿浩積欠賭債。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關，下同）

阿浩接著指稱，妻子與他的父母長年相處不睦，甚至直接稱呼長輩姓名將近20年，雙方不肯妥協、退讓，情況越來越嚴重，妻子最後連見面都不願意，「她看不起我經常尊重爸媽的意見，動不動就罵我媽寶，還威脅要拜訪長官把事情鬧大，讓我沒有工作」，自己身為軍中楷模，對於夫妻感情失和也很痛心，但實在無法繼續忍受這樣的生活，加上雙方也已分居5年、10年沒有性生活，這才決定訴請離婚。

不過，小鳳出庭答辯，雙方長期未同住的原因除了丈夫是職業軍人外，還有女兒就學、教養等因素，這是經過兩家人商量、公婆同意的結果，「他長期沉迷賭博性電玩，甚至積欠賭債，還讓我代為償還」、「我並沒有要跟公婆對立的意思，只是最近因為夫妻倆的紛爭，公婆介入，吵架難免講話比較難聽，但我還是會回去探望他們」。

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女兒證稱，爸爸在家玩遊戲的時間長達9小時。

而兩人的女兒證稱，自己國中時因為就學因素回到台南外婆家住，雙親是協調好才分居，假日也會和媽媽一起回高雄，但是爸爸在家都在玩線上麻將遊戲，從晚上7、8點玩到隔天凌晨4點，睡到中午12點起床再繼續玩，「我不喜歡回去，爸媽在我面前很少吵架，最近半年因為我的生活費、離婚等事情比較常起爭執，但我沒有聽過媽媽抱怨爺爺或奶奶，反而是小時候曾看到媽媽向奶奶下跪。」

高雄少年及家事法院法官經過調查，確定阿浩和妻女分居的確是雙方協商同意下的結果，光是這一點就難以認同男方的主張，加上女兒是長期陪伴在側的親人，證詞較接近雙方婚姻的癥結點，可見兩人近年來的確偶有爭執，但沒有肢體衝突或嚴重對立，雖然感情不睦，不過還有溝通、協調的餘地，最後裁定駁回男方的告訴。

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