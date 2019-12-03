牛津攻讀碩士陷愛河...怨妻喊「你爸媽難相處」逃回美國！他心碎求離遭反咬

▲新竹一名人夫指控妻子對家人冷淡，又持續與他分居心碎求離。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名徐姓男子赴英國牛津大學攻讀碩士時，與韓裔美籍吳姓女子相戀，進而結為夫妻。徐男指控妻子對家人冷淡，又與自己分居，決定向法院提出離婚訴訟。對此，吳女則說，丈夫婚後出現暴力傾向，雙方互咬。法官認為，2人婚姻已無回復的可能，判准離婚。

判決指出，徐男赴英國牛津大學念研究所時，認識了韓裔美籍的吳姓女子，2人進而交往，並於2014年返台登記結婚，直至完成學業後，才返台定居。

徐男表示，妻子2017年便以「父母難相處」為由，獨自返回美國娘家居住，外婆2018年11月時逝世，他要求妻子返台祭拜卻遭置之不理，另外，妻子就連他母親住院、在家療養期間也不聞不問，讓他心寒決定離婚。

吳女則表示，丈夫希望她協助夫家事業，她幾經思量後，只好放棄繼續攻讀法學院的夢想，並隨同丈夫返台，不料，丈夫卻漸漸顯露出暴力傾向，憤怒時根本無法控制脾氣，又長期沉迷電玩，當輸掉比賽時，還會氣到摔椅子、捶牆壁，她多次苦勸未果。

法院審理後認為，2人來自不同家庭、國家，成長環境、家庭教育都有別，婚後本應互相磨合，人妻到如今都不願與丈夫同住，嚴重背離婚姻中相互扶持、關懷的要素，認為2人的婚姻關係已沒有恢復的可能，判准2人離婚。

越想越不對勁！

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