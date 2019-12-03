與人夫偷情生女挨告！小三竟扯：元配欠我錢…她默許老公「陪睡抵債」

▲正宮許女控訴小三李女偷吃妨害家庭，李女回辯，因許女欠她錢，所以默許讓老公以「陪睡來抵債」。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／台中報導

莊姓男子與妻子1999年結婚，婚後育有4名子女，夫妻在南投共同經營工廠。身為工廠負責人的莊妻曾因周轉不靈，向陸籍李姓女員工借款10萬多元，不料，莊男卻與李女發生婚外情，李女還為莊男產下1女。事件曝光後，莊妻刑事部分告李女妨害家庭，附帶民事求償100萬元。李女出庭時辯稱，與莊男通姦是因莊妻欠她錢，默許丈夫以「陪睡來抵債」。法院審理時認為，「陪睡抵債」為無稽之談，判李女應賠償許女50萬元。

據判決，莊男因工廠經營不佳，聘請了李女來協助處理工廠事務，而過去莊妻也曾因資金周轉不靈，向李女借款10萬多元，不料2016年9月開始，莊男與李女產生情愫，2017年7月時李女孩為莊男產下了1女。莊妻知情後精神大受打擊，憂鬱症也因此復發，隨後對小三李女提告妨害家庭，附帶求償100萬元的精神撫慰金。

南投地院審理時，李女表示自己曾借給莊妻10萬多元，她與莊男通姦是因莊妻默許老公以「陪睡來抵債」，又事發至今莊妻還沒有還她錢，如果法官判她須賠償精神撫慰金，應抵銷她們之間的債務才行。法官認為，「陪睡來抵債」為無稽之談，李女無證據可以證實此事，莊妻也否認該說法，因此不採信其說詞，至於精神賠償的部分，法官判她應賠償40萬元。

莊妻不服再上訴，二審時她向法官表示，小三李女時常前來她住處鬧事，砸車、衝撞圍籬等事樣樣來，已嚴重影響她精神，對此聲明李女應再賠償60萬元。

台中高分院審酌，認為莊妻指控小三脫序行為的部分並沒有證據可以佐證，故難以採信，但據南投縣政府公文中卻顯示，李女確實有到元配住處大鬧，顯示李女在婚外情爆發後，確實干擾了莊姓夫妻的家庭和諧，對此判李女應再賠償莊妻10萬元，合計共50萬元確定。

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