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收受香港學者近千萬幫馬英九連任　退役中將羅文山違反政治獻金法判2年半

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▲▼退役陸軍中將,中華黃埔四海同心會會長,羅文山。（圖／翻攝自臉書社團法人中華黃埔四海同心會）

▲退役陸軍中將羅文山（右2）違收千萬獻金助馬英九連任，遭判刑2年半並褫奪公權2年。（圖／翻攝自臉書社團法人中華黃埔四海同心會）

記者孫于珊／台北報導

退役陸軍中將也是前中華黃埔四海同心會會長羅文山，涉嫌於2008年至2012年間，4次接受香港知名學者許智明近千萬捐款，助前總統馬英九連任，除了違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將部分捐款存入自己及妻子的個人帳戶，儘管羅否認犯罪，但台北地方法院仍認定他犯政治獻金法及業務侵占罪，處他2年6月徒刑、褫奪公權2年，並沒收四海同心會已收受的838萬5千元，全案可上訴。

現年83歲羅文山，3日一身西裝筆挺現身法庭，親自聽法官宣判。起訴曾指出，羅涉於2008年、2010年、2012年，分別收受許智明各50萬、100萬、10餘萬元人民幣的政治獻金，做為四海同心會的會務使用，羅不僅未於2個月內辦理繳庫也未向監察院申報，還擅自挪用捐獻，將其中部分捐款存入自己與妻子帳戶，過了許久才匯入四海同心會專戶，且匯入與收受的款項數額顯有出入，因此被依涉違反政治獻金法與業務侵占罪起訴。

全案歷經3年多審理，羅文山先前出庭辯稱，收到的款項是幫許智明刊登廣告支持前總統馬英九連任總統，還有一部分是許智明來台時招待他使用。但對於被控侵占百萬的部分，則避重就輕，只說是想靠個人定存，替四海同心會增加一些利息收入。然而，檢方調查發現，許智明匯款的水單上寫明「捐獻」，而廣告與招待只佔一小部分，其他大部分皆流向不明。

法官最後依羅文山犯4次政治獻金法，分別判處1年2月、10月、10月、8月徒刑，同時也犯業務侵占罪，處10月徒刑，合併刑期為2年6月徒刑，並褫奪公權2年，另外還要沒收同心會違收的838萬5千元。

羅文山為陸軍退役中將，陸軍官校第28期畢業，歷任裝甲51旅旅長、駐美武官、機械化109師師長、裝甲兵訓練司令部司令兼裝甲兵學校校長、第6軍團司令、聯勤總部副總司令、第三屆國大代表、欣隆天然氣公司董事長、國民黨黃復興黨部副主委兼四海同心會會長等職。

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