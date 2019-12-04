夫檢查監視器抓到「摩鐵壞壞3次」　妻掰幻想：編來報復他外遇

▲范妻聲稱一切都是為了報復老公編造的故事。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新竹范姓人夫去年8月檢視居家監視防護系統時，意外聽到妻子與閨蜜大談偷情的事，甚至直言和趙姓小王一起前往摩鐵薇閣幽會，至少發生3次性關係，氣得對兩人提告求償200萬元。雖然范妻聲稱一切都是自己隨口編的故事，但新竹地院法官不採信，日前判兩人應賠償范男20萬元。

根據《自由時報》報導，面對丈夫的指控，范妻反駁有外遇的人明明就是丈夫，她甚至還曾收到小三寄來的床照，去年10月夫妻倆因為家暴一事鬧上法院，並獲判離婚，自己因為不堪長期身心受創，出於復仇心理才會對朋友編造「外遇」的事，實際上和趙男並無越線，兩人只是普通朋友；不過，新竹地院法官認為，范妻對朋友訴說時語氣很平穩，如果真的是要報復丈夫，應該會對小三強烈抨擊，種種反應顯然都與常理不符，最後認定兩人的確有曖昧交往，判處應賠償范男20萬元。

▲夫妻透過監視器抓姦的案件其實不少。

由於范男是在檢視居家監視器時無意間發覺「被戴綠帽」，消息傳開後一度在網路上掀起熱議。其實，類似的案件並不少，例如新北市某美髮店張姓老闆娘2018年間偷吃三重警分局陳姓巡佐，丈夫也是透過監視器抓姦，不僅拍到兩人在客廳相擁、接吻，甚至還在廚房以「女前男後」站姿疑似正在發生性行為，氣得馬上通知兒子、媳婦報警逮人。

當時新北地院法官審理此案，監視器畫面清楚拍下張、陳兩人有接吻、擁抱等行為，加上男方被抓到的時候，當場承諾賠償50萬元，最後判他應賠償正牌老公50萬元；另外，張女也得賠償陳妻30萬元。