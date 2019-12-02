　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老婆超暴力...猛咬下老公肩膀一塊肉！人夫苦曝「悲慘身世」：我要離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北市一名人夫控訴妻子對他施用暴力，崩潰求離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫控訴，結婚8年期間與妻子因經濟壓力、金錢觀的不同屢起爭執，妻子更多次對他使用暴力，其中一次還使力從他右肩上咬下一塊肉來，又懷疑他搞婚外情，導致他精神蒙受極大壓力，甚至罹患憂鬱症、睡眠障礙等，只好訴請離婚。

人夫主張，與妻子在2011年國慶日結婚，婚後育有一名女兒，夫妻倆也曾有過一段短暫和諧的生活，但之後受經濟壓力、金錢價值觀、妻子精神狀態不穩定影響，妻子多次對他施以言語、肢體上的暴力。

他指出，妻子2012年底與他大吵過程中，竟將他右肩上的一塊肉給當場咬下，他為了維持家庭完整，只好隱忍，孰料，妻子見他跟女老闆電話匯報工作情況，又懷疑他搞婚外情，2人因此大吵一架。人夫無奈表示，自己從事仲介業，客戶有男有女，每當他跟女客戶通電話時，妻子就會在一旁打擾，無理取鬧，在一次爭吵之中，妻子還猛力抓傷他的臉部，他只好離家與妻子分居。

人夫細數過往，心痛表示，「我從小在暴力家庭中長大，本期盼結婚後能有和平安全的生活，沒想到妻子的行為讓我再次陷入恐懼不安，我為了家庭和諧再三容忍，妻子雖會在事後道歉，但並無改過的誠意，一再反反覆覆，讓我心力交瘁」，他透露，自己離家後仍噩夢連連，需要求助精神科醫師，決定提起離婚訴訟。

人妻對於向老公施暴的舉動一概否認。但台北地方法院勘驗各項事證後發現，人夫確實曾經遭妻子咬傷、抓傷，可見人妻確有暴力行為，認為2人婚姻已生重大破綻沒有回復的可能，判准2人離婚。人妻日前上訴高等法院，但遭駁回。全案仍可上訴。

欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

外交官之死／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...幕後黑手卡神楊蕙如遭起訴

快訊／凌晨騎機車誤上國道...男疑遭「7車追撞」！肢體扭曲當場慘死

月入40萬包租公偷吃...誤傳「變態照」給空姐妻！7歲女目擊：爸爸擠她奶奶

ET快訊
LIVE／高以翔終於回家了…水晶棺下機移入靈車
LIVE／高以翔水晶棺抵台　「陪他最後回家的路」
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2字口頭禪上法院！她遭求償3500元烤漆費當和解喊沒錢　法官怒了

黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

雲林男不甘被分手　撂人持棍棒闖牛排館！情敵頭部慘遭K爆住院

水果小販揮刀剁命根「染血痛嚎」…醫成功拯救雄風　推測：可能不想當男生

阿里山「千人洞」女山友失足墜谷！警消將揹她下山…至少花3小時

老婆超暴力...猛咬下老公肩膀一塊肉！人夫苦曝「悲慘身世」：我要離婚

男遭打骨折3秒膠封口...脫光裝塑膠袋！雙煞嗆「埋在山上」

板橋「滷肉飯千金」暗夜返家險遭擄　2煞埋伏疑熟人操控...警鎖定查緝

清痰、導尿都靠她...長年照顧恩師獲千萬房產！師親兒提告敗訴

樓梯間被強脫褲！女國中生返家嚇尖叫　警循線逮高中男：對異性很好奇

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

2字口頭禪上法院！她遭求償3500元烤漆費當和解喊沒錢　法官怒了

黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

雲林男不甘被分手　撂人持棍棒闖牛排館！情敵頭部慘遭K爆住院

水果小販揮刀剁命根「染血痛嚎」…醫成功拯救雄風　推測：可能不想當男生

阿里山「千人洞」女山友失足墜谷！警消將揹她下山…至少花3小時

老婆超暴力...猛咬下老公肩膀一塊肉！人夫苦曝「悲慘身世」：我要離婚

男遭打骨折3秒膠封口...脫光裝塑膠袋！雙煞嗆「埋在山上」

板橋「滷肉飯千金」暗夜返家險遭擄　2煞埋伏疑熟人操控...警鎖定查緝

清痰、導尿都靠她...長年照顧恩師獲千萬房產！師親兒提告敗訴

樓梯間被強脫褲！女國中生返家嚇尖叫　警循線逮高中男：對異性很好奇

高以翔水晶棺落地！　粉絲哭斷腸：終於回家了

RAV4賣3531輛、休旅車成市場最愛　台灣車市11月銷量戰報！

梁佑南女兒超愛S.H.E！　Selina摸過毛衣...她10年捨不得洗：掛衣櫥紀念

紅大便＝腸胃出血！「5顏色」檢查毛孩健康...1狀況：寄生蟲來了

2字口頭禪上法院！她遭求償3500元烤漆費當和解喊沒錢　法官怒了

中職／最長只待5年　2014年義大犀牛選秀球員全遭釋出

中華醫大校園餐飲店　9家通過餐飲衛生管理優良評核

黃國昌爆韓國瑜「岳婿同心」盜採砂石…韓辦提告：當韓是「選戰提款機」

快訊／高以翔告別式確定！12月15日一殯景行廳舉辦

雲林男不甘被分手　撂人持棍棒闖牛排館！情敵頭部慘遭K爆住院

社會熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

即／騎機車誤上國道...男疑遭「7車追撞」當場慘死

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

睡到一半好涼　醉男低頭見友趴腿間

錄音曝！小孩「爸和老師玩摔角越來越大聲」正宮心碎

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

想搖我男友？8+9妹霸凌情敵　慘遭肉搜關版

板橋正妹遭強擄上車　她驚恐尖叫嚇跑綁匪

基隆少年闖包廂！爆衝突互砍5傷

女里長30萬勸退對手　遭判4年2月

貓兒子火化埋盆栽被偷　主人淚喊：拜託還給我！

老友媳婦當情婦　正宮傻傻金援讓他倆雙宿雙飛

更多熱門

相關新聞

軍人夫挨罵媽寶想離婚　妻女打臉

軍人夫挨罵媽寶想離婚　妻女打臉

職業軍人阿浩（化名）指控妻子小鳳（化名）長期與夫家人相處不睦，不僅罵他是「媽寶、人渣、爛軍人」，甚至直呼公婆的姓名將近20年，後來連見面都不願意，雙方已經分居長達5年，雖然很痛心，經過考量還是決定訴請離婚。但高雄少年及家事法院法官認為，兩人的婚姻還有可以溝通、協調的餘地，因此駁回丈夫的告訴。

印度26歲獸醫慘遭4男性侵悶死焚屍

印度26歲獸醫慘遭4男性侵悶死焚屍

亞馬遜墨西哥前執行長涉買兇殺妻

亞馬遜墨西哥前執行長涉買兇殺妻

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

他喝茫「被蕾絲衣勾起慾望狂戰」　完事後驚覺妻站門口爆哭

婚後才知韓國歐爸頭抬不高！她曝心碎內幕求離

婚後才知韓國歐爸頭抬不高！她曝心碎內幕求離

關鍵字：

離婚暴力妻子分居人夫

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

即／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...楊蕙如遭起訴

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面