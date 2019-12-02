老婆超暴力...猛咬下老公肩膀一塊肉！人夫苦曝「悲慘身世」：我要離婚

▲台北市一名人夫控訴妻子對他施用暴力，崩潰求離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名人夫控訴，結婚8年期間與妻子因經濟壓力、金錢觀的不同屢起爭執，妻子更多次對他使用暴力，其中一次還使力從他右肩上咬下一塊肉來，又懷疑他搞婚外情，導致他精神蒙受極大壓力，甚至罹患憂鬱症、睡眠障礙等，只好訴請離婚。

人夫主張，與妻子在2011年國慶日結婚，婚後育有一名女兒，夫妻倆也曾有過一段短暫和諧的生活，但之後受經濟壓力、金錢價值觀、妻子精神狀態不穩定影響，妻子多次對他施以言語、肢體上的暴力。

他指出，妻子2012年底與他大吵過程中，竟將他右肩上的一塊肉給當場咬下，他為了維持家庭完整，只好隱忍，孰料，妻子見他跟女老闆電話匯報工作情況，又懷疑他搞婚外情，2人因此大吵一架。人夫無奈表示，自己從事仲介業，客戶有男有女，每當他跟女客戶通電話時，妻子就會在一旁打擾，無理取鬧，在一次爭吵之中，妻子還猛力抓傷他的臉部，他只好離家與妻子分居。

人夫細數過往，心痛表示，「我從小在暴力家庭中長大，本期盼結婚後能有和平安全的生活，沒想到妻子的行為讓我再次陷入恐懼不安，我為了家庭和諧再三容忍，妻子雖會在事後道歉，但並無改過的誠意，一再反反覆覆，讓我心力交瘁」，他透露，自己離家後仍噩夢連連，需要求助精神科醫師，決定提起離婚訴訟。

人妻對於向老公施暴的舉動一概否認。但台北地方法院勘驗各項事證後發現，人夫確實曾經遭妻子咬傷、抓傷，可見人妻確有暴力行為，認為2人婚姻已生重大破綻沒有回復的可能，判准2人離婚。人妻日前上訴高等法院，但遭駁回。全案仍可上訴。

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