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社會 社會焦點 保障人權

鄰居氣火鍋店飄煙空汙　女房東嗆「頭腦有問題去看醫生」賠5000元

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記者黃翊婷／綜合報導

基隆袁姓男子不滿隔壁謝姓女房東將房子租給他人經營火鍋店，造成空氣汙染、害他生病，前往理論卻被回嗆一句「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，憤而提告求償5萬元。基隆地院法官認為，爭執過程中謝婦沒有必要順著袁男的話回罵，加上上述語句的確帶有負面評價，最後判她應賠償鄰居5000元較為適當。

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲袁男希望謝女能改善火鍋店的空汙問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

袁姓男子在判決書中主張，隔壁的火鍋店裝設低頻水塔，整天發出噪音，營業期間還產生空氣汙染，油煙順著風向飄到家中，導致他耳鳴、呼吸道不舒服，去年12月10日上午11時許前往謝婦經營的家具店理論，希望對方可以改善噪音、空汙等問題，並說了一句「吵成這個樣子都看病了」，沒想到對方竟然回罵「你頭腦有問題，要去看醫生啦」，這才氣得決定提告求償5萬元精神慰撫金。

對此，謝姓女房東反駁，自己是將房子租給火鍋店業者，但無權干涉經營方式，袁男卻跑來反應噪音等問題，覺得很煩，才會順著對方的話回應，並沒有故意羞辱的意思。

▲▼耳朵示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲袁男聲稱被吵到出現耳鳴等症狀。

基隆地院法官認為，依照社會一般通念，謝女這句話是在影射袁男不正常，的確會造成負面評價、令人感到難堪，況且雙方問題點是在改善火鍋店的經營方式，她實在沒有必要順著話回嘴，縱使覺得不耐煩，也不應該用貶抑的語言來回應，綜上所述，袁男求償自屬有據。

法官接著表示，已經退休的袁男名下有不動產、股票等財產，謝女名下也有不動產、汽車以及股票等財產，考量到雙方經濟狀況、名譽受損害程度等因素，最後判女房東應賠償5000元較為適當，其餘部分駁回。

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