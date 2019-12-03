退將羅文山涉收千萬政治獻金　幕後金主是中共全國政協委員

▲香港學者許智明也是中共全國政協委員，捐款785萬多元給中華黃埔四海同心會挺馬！羅文山非法收受被判刑。（圖／翻攝自百科知識）

記者孫于珊／台北報導

退役陸軍中將、前中華黃埔四海同心會會長羅文山，被控收受香港知名學者許智明博士及香港居民何飇2人政治獻金共約838萬5千元，其中擁有「中共全國政協委員」身分的許智明是大金主！3次捐款高達約785萬多元。台北地院一審判處羅2年6月徒刑、褫奪公權2年，並沒收四海同心會所收受的非法獻金及以及羅的犯罪所得1萬3110元。全案可上訴。

判決指出，羅文山2008年至2010年，3次收受許智明捐贈給黃埔四海同心會的港幣共200萬元（折合新台幣約785萬8400元），分別為2008年5月30日的港幣100萬元、2010年3月10日的港幣50萬元、2010年11月4日的港幣50萬元。另於2012年8月9日再收受何飇捐的港幣13萬7500元（折合新台幣約52萬6600元）。

此外，羅文山還於2011年3月，將其中的100萬元轉為自己名下定存，隨後分別再轉存、轉匯到自己及妻子名下，直到2013年9月，才指示妻子將100萬元匯回同心會帳戶。

羅文山在審理時辯稱，許、何2人的匯款是指定用途、專款專用，例如：在報紙上刊登支持國民黨前總統馬英九競選總統的廣告、支付許智明率團來台晉見馬英九等各方人士的食宿、禮品等相關花費；還表示，許、何2人是同心會的會員，所捐的款項是「特別會費」，並非政治獻金！但法院對羅文山的說法並不採信。

▲羅文山（右2）被依政治獻金法及業務侵占罪，判處2年6月徒刑、褫奪公權2年，並沒收四海同心會已收受的838萬5千元非法獻金。（圖／翻攝自臉書社團法人中華黃埔四海同心會）

許智明是香港凱富能源集團董事局主席、中聯石油化工國際有限公司董事局主席、嘉浩集團主席、聯力集團主席、馬達加斯加名譽領事，也是中共全國政協委員。

法官認定，中華黃埔四海同心會是從事政治活動的團體，經費來源是香港人的捐款，但許、何2人的於競選期間出資宣導政治理念，屬於「以直接、間接方式介入政治事務的政治獻金無訛」，且羅文山任會長7年多，對政治獻金規範不能推諉成不知情，加上以羅的學歷及豐富政治、社會經驗，深知政治團體不得收受香港居民捐獻政治獻金，以免造成「國安疑慮」，但羅明知故犯，因此判羅有罪。

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