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443字回嗆韓國瑜提告　台灣基進接力蔡玉真酸：無恥最適合形容你

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▲韓國瑜屏東聯合競選總部成立 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲面對韓國瑜競選辦公室提告，蔡玉真及台灣基進粉專小編相繼在臉書PO文反嗆。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室昨日（3日）發表兩點聲明，對名嘴蔡玉真、「台灣基進」臉書粉專小編提告公然侮辱等罪。對此，「台灣基進」粉專同日晚間PO出一篇443字的文章反擊，開頭第一句就痛罵「韓國瑜不只無恥，還相當可恥」；而蔡玉真同樣在臉書PO文反嗆，「終於告我了」、「台灣選這種人當總統，那真是可悲啊」。

韓國瑜競選辦公室在聲明中表示，蔡玉真11月18日在Youtube民視讚夯「辣新聞搶先看」影片中，形容韓「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」，嚴重影響候選人的人格及社會評價，此舉已涉及公然侮辱與誹謗；另外，台灣基進粉專的小編在同月25日張貼PO文，並發表「有一種無恥，叫做韓國瑜」等言論，顯然有意使韓不當選、打擊選情之意圖，因此決定對兩人提告公然侮辱罪、加重誹謗罪，以及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪。

對此，蔡玉真同日晚間率先在臉書PO文回嗆，「終於告我了」、「證人會告訴你，你有多壞！我沒在怕啦，去年維多利亞的祕密，就被韓粉霸凌了」、「表面的『自卑與超越』，卻是無止境的貪婪！這就是我認識的韓李夫婦」，甚至點名北京的KTV、酒店，批評韓國瑜不知道自己酒後的模樣有多頹廢，「台灣選這種人當總統，那真是可悲啊」。

就在蔡玉真公開PO文20分鐘後，台灣基進粉專小編也以一篇443字的文章回應韓辦提告一事，開頭第一句就是「韓國瑜不只無恥，還相當可恥」，內容提到，台灣基進的存在就是要阻擋親中候選人當選，他們不但意圖使韓落選，而且已經開始著手進行，「我們不懼怕任何權力著的濫訴，之所以用『無恥』形容你韓國瑜，是因為幾乎沒有更適合你的形容詞了」。

▼蔡玉真臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／蔡玉真）

韓辦提告，基進黨嗆「沒比無恥更適合韓國瑜的詞」。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進、蔡玉真）

▼台灣基進粉專全文。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進）

韓辦提告，基進黨嗆「沒比無恥更適合韓國瑜的詞」。（圖／翻攝自Facebook／台灣基進、蔡玉真）

韓國瑜競選辦公室聲明全文：

一、針對媒體人蔡玉真於108年11月18日Youtube民視讚夯「辣新聞 搶先看」影片中，以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論，形容國民黨總統候選人韓國瑜，這些言論足以貶損韓候選人之人格及社會評價，已涉及公然侮辱與誹謗。

再者，蔡女士欲以不當之行為影響選情，於Youtube民視讚夯「辣新聞 搶先看」影片中，以「抱女人、養小三」、「喝了酒之後會砸破玻璃要刺人的人」等言論之方式，公然散布不實言論指控，顯有基於使韓候選人不當選、有打擊韓候選人選情之意圖。

二、「台灣基進」之發文者，使用社群網站Facebook之台灣基進粉絲專頁，基於公然侮辱犯意，在108年11月25日張貼：「有一種無恥，叫做韓國瑜」等語辱罵國民黨總統候選人韓國瑜，嚴重貶損韓候選人之人格及社會評價。此等以不當之行為影響選情，於臉書（Facebook）發文之方式，公然散布不實言論，顯有基於使韓候選人不當選、打擊韓候選人選情之意圖。

因此，本日韓國瑜競選辦公室以公然侮辱罪、加重誹謗罪以及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪，正式對蔡女士提出妨害名譽及意圖使人不當選之告訴；以及，以公然侮辱罪及總統副總統選舉罷免法第九十條之罪，正式對「台灣基進」之臉書網站發文者提起妨害名譽及意圖使人不當選之告訴。

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