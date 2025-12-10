台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

▲台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／達麗建設提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與達麗建設聯手推動「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，今(10日)正式簽約，估耗資80億元打造住商特區，拚5年半啟用，串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝站及屏東科技產業園區，打造南高屏城際生活圈。台鐵預估帶動屏東站旅次翻倍成長，都更收益除進帳21億元外，每年租金和權利金收入上看5千萬元。

台鐵「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地，該案由達麗建設得標，今舉辦「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」簽約儀式，該案基地面積約8,850m²，土地權屬以台鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

▲台鐵董事長鄭光遠(右)與達麗建設董事長謝志長(左)代表雙方簽約，宣布啟動屏東站都更案。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長鄭光遠表示，屏東火車站東側土地辦理都市更新，自111年迄今歷經4次公開招商，今年4月評選出達麗建設為最先議約對象，經過這幾個月努力已達成共識，今舉辦簽約儀式，整個基地8,850m²中，70%是屬於台鐵的產權，都市更新採「權利變換」方式進行開發，地上建物有20層，地下4層，為商場與住宅複合大樓，其中1樓到3樓為商場，台鐵也保有200坪公益空間，回饋給屏東縣政府。

鄭光遠指出，配合屏東縣政府的屏北地區的開發，未來將串聯高鐵屏東站，以及台鐵六塊厝車站、屏東科技產業園區，形成共創南高屏城際生活圈，也期許屏東站TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，成為一個都更典範，以大眾運輸車站做為都市核心，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，減少私人汽車使用，達到永續減碳成效。

▲台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／台鐵公司提供）

台鐵資產開發處長劉睿紘則說明，屏東火車站東側土地公辦都市更新收益預估有21億元外，後續每年有租金加上權利金約5千萬元收入，合約為20年，屏東站住商特區啟用後，由於串聯科技產業園區，也預估將帶動屏東站旅次翻倍的成長。

達麗建設董事長謝志長表示，「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」未來在屏東市將是一個亮點及地標型建築物，未來會規劃「一幢三棟」建築物，3樓以下是商場，4樓以上為住宅社區及公共設施，20樓樓層絕對會是屏東最高的一個地標，希望能在屏東創造話題，並與台鐵共同打造地方亮點。

▲台鐵屏東火車站住商特區未來將成新地標。（圖／達麗提供）

謝志長指出，目前預估新建建築總投資可能將近70億到80億元，整個開發時程須視建築執照申請過程，因為是一個公辦都更，在屏東也是首次，希望能將私地主納入後，加上屏東縣政府審查時程縮短下，期盼3年半能完成建物，整體總時程希望能夠盡快在5年半內完成啟用，但過程需要克服的還很多，包括法令等，未來將會努力。

此外，台鐵「商場金雞母」台北車站商場也將重新招標，除現行廠商微風外，東森、環球、潤泰、宏匯、新東陽、南仁湖等業者也有意願投標，台鐵總經理馮輝昇表示，台北車站為今年度到明年最受矚目的招標案，目前正積極準備招標文件中，預計12月底對外公告，很多家廠商摩拳擦掌、蓄勢待發準備參與該案投標，很期待能夠透過新招標案讓台北車站商場和環境有突破性、創新發展，尤其是北車特定專用區D1土地開發和建設持續加速中，未來台北車站勢必會成為城市的主要核心。

馮輝昇指出，台北車站商場招標今年底上網公告後，希望明年4月審查決標，明年11月開始進行未來商場的整修和重新開幕，從目前北車人流和台鐵運量成長情況來看，台北車站商場未來具備非常好的發展立基跟潛力，相信廠商願意付出的權利金應該會比以前更好，也期待廠商和台鐵、地方政府、中央政府以及民眾多贏，打造更好的首都門戶。