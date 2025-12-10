　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

▲▼台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／達麗建設提供

記者李姿慧／台北報導

台鐵與達麗建設聯手推動「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」，今(10日)正式簽約，估耗資80億元打造住商特區，拚5年半啟用，串聯高鐵屏東站、台鐵六塊厝站及屏東科技產業園區，打造南高屏城際生活圈。台鐵預估帶動屏東站旅次翻倍成長，都更收益除進帳21億元外，每年租金和權利金收入上看5千萬元。

台鐵「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」緣起於屏北鐵路高架化，配合屏東縣政府地方發展政策，以都市更新權利變換方式整合活化車站周邊土地，該案由達麗建設得標，今舉辦「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」簽約儀式，該案基地面積約8,850m²，土地權屬以台鐵公司為主並臨接部分私有地，基地形狀方整，位於車站東側站區街廓範圍，緊鄰交通轉運站、復興路及光復路，為市中心精華地帶，區位條件極為優越。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵董事長鄭光遠(右)與達麗建設董事長謝志長(左)。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長鄭光遠(右)與達麗建設董事長謝志長(左)代表雙方簽約，宣布啟動屏東站都更案。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵董事長鄭光遠表示，屏東火車站東側土地辦理都市更新，自111年迄今歷經4次公開招商，今年4月評選出達麗建設為最先議約對象，經過這幾個月努力已達成共識，今舉辦簽約儀式，整個基地8,850m²中，70%是屬於台鐵的產權，都市更新採「權利變換」方式進行開發，地上建物有20層，地下4層，為商場與住宅複合大樓，其中1樓到3樓為商場，台鐵也保有200坪公益空間，回饋給屏東縣政府。

鄭光遠指出，配合屏東縣政府的屏北地區的開發，未來將串聯高鐵屏東站，以及台鐵六塊厝車站、屏東科技產業園區，形成共創南高屏城際生活圈，也期許屏東站TOD場站開發的指標性商業結合住宅特區，成為一個都更典範，以大眾運輸車站做為都市核心，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，減少私人汽車使用，達到永續減碳成效。

▲▼台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／台鐵公司提供）

台鐵資產開發處長劉睿紘則說明，屏東火車站東側土地公辦都市更新收益預估有21億元外，後續每年有租金加上權利金約5千萬元收入，合約為20年，屏東站住商特區啟用後，由於串聯科技產業園區，也預估將帶動屏東站旅次翻倍的成長。

達麗建設董事長謝志長表示，「屏東火車站東側土地公辦都市更新案」未來在屏東市將是一個亮點及地標型建築物，未來會規劃「一幢三棟」建築物，3樓以下是商場，4樓以上為住宅社區及公共設施，20樓樓層絕對會是屏東最高的一個地標，希望能在屏東創造話題，並與台鐵共同打造地方亮點。

▲▼台鐵屏東火車站東側土地公辦都市更新，打造指標性商業結合住宅特區。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵屏東火車站住商特區未來將成新地標。（圖／達麗提供）

謝志長指出，目前預估新建建築總投資可能將近70億到80億元，整個開發時程須視建築執照申請過程，因為是一個公辦都更，在屏東也是首次，希望能將私地主納入後，加上屏東縣政府審查時程縮短下，期盼3年半能完成建物，整體總時程希望能夠盡快在5年半內完成啟用，但過程需要克服的還很多，包括法令等，未來將會努力。

此外，台鐵「商場金雞母」台北車站商場也將重新招標，除現行廠商微風外，東森、環球、潤泰、宏匯、新東陽、南仁湖等業者也有意願投標，台鐵總經理馮輝昇表示，台北車站為今年度到明年最受矚目的招標案，目前正積極準備招標文件中，預計12月底對外公告，很多家廠商摩拳擦掌、蓄勢待發準備參與該案投標，很期待能夠透過新招標案讓台北車站商場和環境有突破性、創新發展，尤其是北車特定專用區D1土地開發和建設持續加速中，未來台北車站勢必會成為城市的主要核心。

馮輝昇指出，台北車站商場招標今年底上網公告後，希望明年4月審查決標，明年11月開始進行未來商場的整修和重新開幕，從目前北車人流和台鐵運量成長情況來看，台北車站商場未來具備非常好的發展立基跟潛力，相信廠商願意付出的權利金應該會比以前更好，也期待廠商和台鐵、地方政府、中央政府以及民眾多贏，打造更好的首都門戶。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
游智彬拿「生死狀」衝綠營差點被車撞　王世堅一旁無言
許紹雄「病情惡化到離世僅2天」！　妻淚認：來不及留遺言
快訊／鳳山闆娘遭砍數刀慘死　女兒哭癱跪地
大學教授被抓包造謠徐巧芯抄襲論文　校方聲明：不代表本校立場
快訊／被爆飆罵連署助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考
《暴君》男神李彩玟不來了！　主辦突曝「不可抗力因素」
台積電11月營收3436億史上第3高！　月減6.5%、年增逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵調車員遭撞「月底完成調查」　檢討SOP：作業時車動人不動

赴美注意！申請「這5種簽證」要接受社群審查　12／15上路

花蓮玉長便道搶修完工！今上午11時開放通行　限重15公噸

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

台鐵調車員遭撞「月底完成調查」　檢討SOP：作業時車動人不動

赴美注意！申請「這5種簽證」要接受社群審查　12／15上路

花蓮玉長便道搶修完工！今上午11時開放通行　限重15公噸

上周電車線異常「113列車延誤1萬分鐘」　台鐵追查施工釀禍關聯

台鐵屏東站變身住商特區！砸80億啟動都更　拚5年半內啟用

英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

發政治言論接案沒了！「最正護理師」嘆：說收入沒影響是騙人

「履歷沒滿1年」難被錄取？過來人做4年跳槽　人資曝薪資比較低

日本拉麵湯頭太鹹受不了「因少做1舉動」！日本人曝吃法：有順序的

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風：丟臉而已

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

陳晨威啾啾火速登記結婚！昨天才求婚成功　甜蜜現身戶政畫面曝光

擊敗4.3萬人！16歲大眼正妹奪「日本最可愛高中生」　激動爆哭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

最強冷氣團周末到！「石墨烯暖風機」成租屋新寵　免施工掛著就暖

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

【日本7.6強震】台旅客視角曝　屋內狂搖秒變災難片

生活熱門新聞

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

連3天挑戰跌破10℃　首波冷氣團要來了

朱孝天遭踢出F4！律師曝1關鍵：被捨棄也是剛好

財神眷顧！今彩539頭獎「一注獨得」　爽抱走800萬

籃籃「胡瓜襲胸」疑雲後首露面　鬆口談一事

他逛北部1商圈「已沒有台灣人」　網驚嘆超強消費力

東南夜市變乾淨了！業者紮稻草棒「草船借箭

明變天！　「雨最大」地區曝

嬰兒哭吼！「乘客1要求」空姐當場拒絕　討拍文大逆風

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

2年輕女胰島素阻抗偏高　竟是這生活習慣害的

更多熱門

相關新聞

屏東9旬翁凌晨散步迷途求救　東港警載返家

屏東9旬翁凌晨散步迷途求救　東港警載返家

新園鄉90歲陳姓阿北半夜不睡著覺，外出散步迷路，向路人求助；路人向東港警分局報案。警方趕到查知身分，開巡邏車載他平安返家，讓還不知長輩外出迷路的家屬相當感激。

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

男子硬闖搭火車站「揮拳」站務員

欠罰金屏東女有酒癮　執行分署助她戒酒

欠罰金屏東女有酒癮　執行分署助她戒酒

男受困產業道路　警急救援脫困

男受困產業道路　警急救援脫困

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

旅客未刷卡被糾正竟攻擊台鐵站務員　警上車逮人

關鍵字：

屏東屏東站火車站都市更新台鐵達麗屏東縣府台北車站

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面