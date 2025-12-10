網路狂賣女性調理偽藥！還屏蔽檢警IP　天一愛生技3高層起訴

記者邱中岳／台北報導

天一愛本草生技公司涉嫌未經許可，在網路上販售生化湯等女性調理中藥，衛生單位通知需下架後，業者竟然蒐集檢、警、衛生等機關的IP位置，加以屏蔽、阻止查緝人員進入官網蒐證，藉此多賣了1個月賺到166萬4410元，警方在3月間查扣五款商品合計14847包未申請藥證許可，違法販售的五項產品。

警方調查，36歲的朱姓男子創立天一愛本草生物科技有限公司，聯手白姓營運長、黃姓行銷主管，在未向衛生福利部申請藥品許可證的情況，違法在電商通路、實體連鎖美妝門市等販售女性身體調理中藥產品，其中有五款中藥調理在產品銷售網頁宣稱療效，且要求消費者要按照療程服用。

▲網路賣五款補湯沒有藥證，警方查扣14847包違法補湯。（圖／記者邱中岳翻攝）

天一愛公司在2021年違法販售五款產品，每項產品都要價萬元，導致消費者陷入錯誤，於2024年被民眾檢舉到衛生福利部，衛福部要求檢警介入追查，事後發現鑑定出爐結果為五種產品都是生化湯、十全大補湯等兩款需要藥證才能販售的補藥為基準的加減方，也就是均須藥證才得以販售。

警方在2025年3月蒐證齊全後逮人，當場逮捕公司朱姓負責人、白姓營運長以及黃姓行銷主管，也查扣上述五款產品，共計14847包，全案依違反藥事法第83條，販賣偽藥罪嫌移送台北地檢署，台北地檢署於11月起訴在案，並聲請法院沒收犯罪所得新台幣166萬4410元。

據悉，天一愛本草生技公司，透過「特殊關係」取得天一藥廠的十全大補湯、生化湯的補藥配方，再找其他加工廠加以配出湯藥，另外加上其他成分的果汁增加甜味，讓補飲的口感變得順暢，但卻因為沒有藥證違法販售，所以才會被人檢舉不法。

衛福部2024年11月間發函要求將這些為取得藥證的產品下架，業者原本只會面臨行政處罰，沒想到業者竟為了繼續販售牟利，蒐集相關政府機關的IP再加以屏蔽，阻止執法人員進入天一愛官網調查是否繼續販售，直到當年12月19日才全數下架。

檢察官吳啟維指揮台北市刑大在3月間發動搜索偵查後，考量天一愛負責人朱耿慶、營運長白凱文、負責行銷的黃鼎文視國民健康為無物，為私利持續販售偽藥，最終坦承犯行，且繳回犯罪所得，依《藥事法》提起公訴，並請法院均量處適當之刑。