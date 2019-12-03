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酒駕新型態「宿醉上路」　中市警：12.5%隔天上午被取締

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▲台中市警局交通大隊統計，早上6時至10時酒駕取締案件達1318件，佔了總比例12.5%。（圖／民眾提供）

▲台中市警局交通大隊統計，早上6時至10時酒駕取締案件達1318件，佔了總比例12.5%。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府警察局近年強力取締酒駕，2019年1至10月已取締10586件，但經統計，發現早上6時至10時取締案件達1318件，佔了總比例12.5%，分析後認為，可能是民眾「宿醉酒駕」，前一晚喝了酒到早上還沒代謝完畢，於是遭臨檢時就被檢測出酒測值超標。

台中市警局交通大隊資料顯示，今年1月至10月已取締10586件酒駕案件，其中早上6時至10時達1318件，為總比例的12.5%，6時至8時為789件（7.5%），8時至10時為529件（5%），顯見「宿醉酒駕」已形成酒駕的新形態。市議員陳世凱、黃守達、張耀中及林德宇，於定期會中特別提案，因為宿醉駕車與酒後駕車同樣容易出現注意力不集中、開車速度變慢、偏離駕駛路線等問題，造成用路人的行車安全，要求市政府多加宣導「反宿醉酒駕」。

依據刑事警察局研究，人體酒精代謝速度因人而異，每小時約為每公升0.05至0.20毫克間，多數人之代謝率平均值約為每小時每公升0.10毫克，警察局特別呼籲駕駛人如前晚夜間飲酒疑有過量或過晚時，應視個人體質充分休息，以避免「宿醉酒駕」情形發生。

台中市政府警察局交通大隊大隊長林沐弘表示，除強力執法取締酒駕違規外，也持續推動防制酒駕相關宣導工作，不僅規劃「斷源專案」針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，也積極向市民宣導宿醉造成酒後駕車的嚴重性，未來不分日間、夜間及深夜持續加強取締酒駕，維護市民行車安全。

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