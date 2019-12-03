殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

▲吳男酒後騎車，被巡邏員警發現身上渾身酒味。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名吳姓男子因犯下殺人案，遭判無期徒刑後假釋出獄，結果酒後騎車，一審被判2月徒刑，依法得撤銷假釋入監執行殘刑，他不服上訴。二審法官認為，吳酒精濃度0.51毫克，「尚非喝酒甚多」，所涉情狀尚屬輕微，且假釋2年多無任何犯罪，若再執行殘刑，如同使他喪失「復歸社會」機會，因此免除其刑確定。由於政府再三宣示「酒駕零容忍、罰鍰無上限」，此判決也引起討論。

判決指出，吳男今年5月17日下午4 時許，在屏東市某公司內飲用啤酒3瓶後騎車，於同日下午5時許行經鹽埔鄉維新路、大仁東街口時，被巡邏員警發現身上渾身酒味。屏東地院簡易庭6月依公共危險罪判吳2月徒刑，可易科罰金。

吳男因殺人案件被判處無期徒刑，於2000年10月5日確定，同日入監執行，服刑近17年於2017年8月4日假釋出監，應至2032年8月4日假釋期滿，假釋出獄至今2年多。

根據法規，被告若因本案被判處有期徒刑，縱使科以最低度刑，仍需依《刑法》第78條規定撤銷假釋，入監執行殘刑，他因此上訴二審。

▼由於政府再三宣示「酒駕零容忍」，此判決也引起討論。（圖／資料照）

屏東地院法官認為，吳男測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.51毫克，堪認尚非喝酒甚多，所涉情狀尚屬輕微，更未造成任何實害；且假釋後2年多無任何犯罪行為發生，並有正當工作，若因判刑而得執行殘刑，則被告犯本件不能安全駕駛罪原因與環境，在客觀上應足以引起一般人同情，故其犯罪情狀顯可憫恕。

法官說，被告行為誠屬不該，然其於犯後自始坦承犯行，態度良好，且所幸未釀成事故，若執行殘刑如同使被告喪失復歸社會機會，也與法院追求社會修復精神有違，因此免除其刑。全案不得上訴。

由於政府再三宣示「酒駕零容忍、罰鍰無上限」，此判決也引起討論。立法院今年三讀通過《道路交通管理處罰條例》第35條修法 ，並於7月1日起施行，因駕車種類、酒測值級距的不同而提高罰鍰，當酒測值達0.15毫克（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車罰鍰為1.5萬到9萬元、汽車罰鍰3萬到12萬元，須吊扣駕照1到4年，甚至吊銷駕照。

至於酒駕累犯第二次機車罰9萬元、汽車罰12萬元；第三次以上者按次加罰9萬元，均吊銷駕照；至於酒駕拒測罰鍰18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬元，同樣須吊銷駕照。

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