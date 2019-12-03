　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／記者林世文攝）

▲吳男酒後騎車，被巡邏員警發現身上渾身酒味。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

屏東縣一名吳姓男子因犯下殺人案，遭判無期徒刑後假釋出獄，結果酒後騎車，一審被判2月徒刑，依法得撤銷假釋入監執行殘刑，他不服上訴。二審法官認為，吳酒精濃度0.51毫克，「尚非喝酒甚多」，所涉情狀尚屬輕微，且假釋2年多無任何犯罪，若再執行殘刑，如同使他喪失「復歸社會」機會，因此免除其刑確定。由於政府再三宣示「酒駕零容忍、罰鍰無上限」，此判決也引起討論。

判決指出，吳男今年5月17日下午4 時許，在屏東市某公司內飲用啤酒3瓶後騎車，於同日下午5時許行經鹽埔鄉維新路、大仁東街口時，被巡邏員警發現身上渾身酒味。屏東地院簡易庭6月依公共危險罪判吳2月徒刑，可易科罰金。

吳男因殺人案件被判處無期徒刑，於2000年10月5日確定，同日入監執行，服刑近17年於2017年8月4日假釋出監，應至2032年8月4日假釋期滿，假釋出獄至今2年多。

根據法規，被告若因本案被判處有期徒刑，縱使科以最低度刑，仍需依《刑法》第78條規定撤銷假釋，入監執行殘刑，他因此上訴二審。

▼由於政府再三宣示「酒駕零容忍」，此判決也引起討論。（圖／資料照）

警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照）

屏東地院法官認為，吳男測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.51毫克，堪認尚非喝酒甚多，所涉情狀尚屬輕微，更未造成任何實害；且假釋後2年多無任何犯罪行為發生，並有正當工作，若因判刑而得執行殘刑，則被告犯本件不能安全駕駛罪原因與環境，在客觀上應足以引起一般人同情，故其犯罪情狀顯可憫恕。

法官說，被告行為誠屬不該，然其於犯後自始坦承犯行，態度良好，且所幸未釀成事故，若執行殘刑如同使被告喪失復歸社會機會，也與法院追求社會修復精神有違，因此免除其刑。全案不得上訴。

由於政府再三宣示「酒駕零容忍、罰鍰無上限」，此判決也引起討論。立法院今年三讀通過《道路交通管理處罰條例》第35條修法 ，並於7月1日起施行，因駕車種類、酒測值級距的不同而提高罰鍰，當酒測值達0.15毫克（或血液中酒精濃度達0.03）以上，機車罰鍰為1.5萬到9萬元、汽車罰鍰3萬到12萬元，須吊扣駕照1到4年，甚至吊銷駕照。

至於酒駕累犯第二次機車罰9萬元、汽車罰12萬元；第三次以上者按次加罰9萬元，均吊銷駕照；至於酒駕拒測罰鍰18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬元，同樣須吊銷駕照。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
髮型師曝高以翔「出事前對話」：我要錄《追我吧》擔心無法達成
一芳水果茶又一家歇業！老闆鞠躬淚「謝謝大家」　網感嘆：慘被波
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「大水牛」抓到了！賓士暗夜拒檢衝撞警車落跑　原來他是通緝犯

鶯歌凶殺！他拔刀刺進友人手臂　「動脈噴血」倒地死在派出所前

「人間菩薩」59歲冥誕！火燒幼兒遊覽車「林靖娟」捨身救人　竹聯殺手也敬佩

岡山離奇車禍！　廂型車彎道「撞路牌卡溝」駕駛命危

法警悲歌！父病危只能直播見最後一面　值班時薪僅70元…還要清犯人排泄物

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

莽男闖「陽明山管制區」泡腳燙傷求援119　結果2消防員「雙腳陷泥」被灼傷

鮮肉法官網美妻！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

竹科女陷「愛情公寓」！渣男連騙4人入獄　更生後一句話拐科技OL財色

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

「大水牛」抓到了！賓士暗夜拒檢衝撞警車落跑　原來他是通緝犯

鶯歌凶殺！他拔刀刺進友人手臂　「動脈噴血」倒地死在派出所前

「人間菩薩」59歲冥誕！火燒幼兒遊覽車「林靖娟」捨身救人　竹聯殺手也敬佩

岡山離奇車禍！　廂型車彎道「撞路牌卡溝」駕駛命危

法警悲歌！父病危只能直播見最後一面　值班時薪僅70元…還要清犯人排泄物

殺人犯假釋酒駕大逆轉免刑　法官：他酒測值0.51毫克不算喝太多

莽男闖「陽明山管制區」泡腳燙傷求援119　結果2消防員「雙腳陷泥」被灼傷

鮮肉法官網美妻！遭爆環遊世界「兼差麻豆」　70案擺爛延期宣判

竹科女陷「愛情公寓」！渣男連騙4人入獄　更生後一句話拐科技OL財色

「剝皮酒托妹」侵台！網交遇到大胃王　妹子狂喝5壺紅酒灌出驚人帳單

她外送聽歌「竄出尖銳女聲」騎100公尺爆雞皮　找九天玄女收驚原因揭曉

莫斯塔克斯終於簽下大約　與紅人達成4年6400萬協議

史上第1人！梅西6度獲金球獎　「C羅紀錄被超」領義甲MVP缺席頒獎

楊蕙如遭起訴　柯文哲喊「怪怪的」：誰出錢給楊蕙如？

台南市英語閱讀季創下40萬本閱讀量　黃偉哲讚英語推動成果亮眼

馬自達MX-5要輕也要更省油　原廠：未來考慮導入油電Hybrid動力

崔世安匯報任內「澳門基本法貫徹」　推動一國兩制行穩至遠

必吃鴛鴦薑母鴨！特搜新竹13間鍋物　超浮誇肉片海鮮船開上桌

「每餐水果拳頭大」　華盛頓蘋果幫忙輕鬆達標

日本茨城縣規模4.7地震　日媒曝高空畫面「鏡頭狂晃、車輛飄移」

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

鮮肉法官擺爛　伴網美妻環遊世界出外景

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

剝皮酒托妹侵台！妹子猛喝5壺紅酒灌爆帳單

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

鶯歌凶殺！他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血死派出所前

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

高雄1男頭部中彈　鮮血直流送醫搶救

渣男騙4竹科女入獄　更生再拐科技OL財色

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

快訊／確定再延押2個月！連千毅抗告遭駁回

遭爆料官商勾結　陳國星求償800萬敗訴

醋男狠打情敵　他頭破進加護病房

更多熱門

相關新聞

「 軍警一家」　屏警為海軍官兵做交安宣導

「 軍警一家」　屏警為海軍官兵做交安宣導

海軍海上戰術偵搜大隊日前舉辦「行車安全講習」，由大隊長上校丘益民主持，邀請屏東警分局交通組人員蒞隊授課，並運用有獎徵答方式，與官兵互動，強化大家防衛駕駛及用路安全的觀念。

腳踏車脫鏈不會修理...林邊警巧手迅速修復

腳踏車脫鏈不會修理...林邊警巧手迅速修復

代駕罷駛走人！醉男開到路中央睡著

代駕罷駛走人！醉男開到路中央睡著

臉書留言怒批前男友「渣男」慘被告！

臉書留言怒批前男友「渣男」慘被告！

14歲柴柴走失飼主好急　潮州警找到了

14歲柴柴走失飼主好急　潮州警找到了

關鍵字：

酒駕假釋屏東

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

泰樂團主唱家中上吊身亡！媽媽發現CPR急救無效

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面