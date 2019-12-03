台中男撿到皮夾A走1萬5　還拿信用卡預借現金...銀行簡訊通報失主

▲鄭姓男子撿到林姓女子的皮夾後，拿著皮夾內的信用卡到超商、郵局的提款機試圖預借現金，但因不知道密碼而失敗。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子3月底在西屯區青海路一家大賣場遺失皮夾，裡面有現金1萬5000元及各式證件，直到她收到銀行簡訊通知信用卡被預借現金，才知道原來皮夾遭人侵占。警方調閱賣場監視器畫面，發現一名男子涉有嫌疑，他拿著林女的信用卡到超商、郵局的提款機，試圖預借現金2萬元，但因不知道密碼而沒成功；警方循線將鄭姓男子通知到案，依侵占、詐欺未遂罪將他函送台中地檢署偵辦，依法起訴。

警方調查，鄭姓男子（33歲）2019年3月31日晚間8時許，在西屯區青海路逛某家大賣場時，撿到林姓女子遺失的皮夾，卻沒有將撿到的皮夾送到派出所，而皮夾內有現金1萬5000元及各式重要證件，其中包含信用卡，鄭男侵占林女的皮夾後，拿著信用卡連續在超商及郵局的自動櫃員機台，想要預借現金各2萬元，但都因密碼輸入錯誤而失敗。

▲林女在西屯區青海路一家大賣場遺失皮夾。

台中市第六警分局西屯派出所接獲林女報案後，調閱賣場監視器畫面，發現一名身著藍白色外套的男子涉有嫌疑，循線查出鄭嫌所騎乘的機車，發現他在超商、郵局利用林女的信用卡預借現金未遂，並全程戴著安全帽。鄭男被警方通知到案後，雖矢口否認涉案，但警方根據手機衛星定位、鄭男犯案時騎乘的機車及監視器畫面，認定鄭男犯行明確，全案依侵占、詐欺未遂罪將他函送，依法起訴。

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