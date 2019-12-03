　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男撿到皮夾A走1萬5　還拿信用卡預借現金...銀行簡訊通報失主

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭姓男子撿到林姓女子的皮夾後，拿著皮夾內的信用卡到超商、郵局的提款機試圖預借現金，但因不知道密碼而失敗。（圖／讀者提供）

▲鄭姓男子撿到林姓女子的皮夾後，拿著皮夾內的信用卡到超商、郵局的提款機試圖預借現金，但因不知道密碼而失敗。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓女子3月底在西屯區青海路一家大賣場遺失皮夾，裡面有現金1萬5000元及各式證件，直到她收到銀行簡訊通知信用卡被預借現金，才知道原來皮夾遭人侵占。警方調閱賣場監視器畫面，發現一名男子涉有嫌疑，他拿著林女的信用卡到超商、郵局的提款機，試圖預借現金2萬元，但因不知道密碼而沒成功；警方循線將鄭姓男子通知到案，依侵占、詐欺未遂罪將他函送台中地檢署偵辦，依法起訴。

警方調查，鄭姓男子（33歲）2019年3月31日晚間8時許，在西屯區青海路逛某家大賣場時，撿到林姓女子遺失的皮夾，卻沒有將撿到的皮夾送到派出所，而皮夾內有現金1萬5000元及各式重要證件，其中包含信用卡，鄭男侵占林女的皮夾後，拿著信用卡連續在超商及郵局的自動櫃員機台，想要預借現金各2萬元，但都因密碼輸入錯誤而失敗。

▲林女在西屯區青海路一家大賣場遺失皮夾。

▲林女在西屯區青海路一家大賣場遺失皮夾。

台中市第六警分局西屯派出所接獲林女報案後，調閱賣場監視器畫面，發現一名身著藍白色外套的男子涉有嫌疑，循線查出鄭嫌所騎乘的機車，發現他在超商、郵局利用林女的信用卡預借現金未遂，並全程戴著安全帽。鄭男被警方通知到案後，雖矢口否認涉案，但警方根據手機衛星定位、鄭男犯案時騎乘的機車及監視器畫面，認定鄭男犯行明確，全案依侵占、詐欺未遂罪將他函送，依法起訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

外切超車「方向盤轉不動」自撞翻覆　駕駛：車輪還有卡茲卡茲的聲音…

前台水董座徐享崑遭逮連續出招　不服聲請提審被駁回再提抗告

3歲童車內打翻珍奶　竟遭母親男友打爆頭喪命！二審判刑7年半
 

ET快訊
真的抓到共諜！見面先收上萬手錶…中校參謀官求刑3年
高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰　進房收遺物：你真的累了
紐約直擊／蘋果公布App Store年度最佳遊戲、App
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

烏日自小客闖紅燈撞機車逃逸！女騎士胸口骨折　親友PO網追凶

共諜抓到了！發展軍中組織洗腦「共軍犯台馬上投降」…中校參謀官求刑3年

屏東萬丹花店遭砸　15秒畫面PO臉書社團...警鎖定黑衣人追緝

懷疑有新歡！她剛動完子宮手術　前夫性侵並尿尿…重判3年10月

店家控foodpanda逾期撥款　霸氣解約po文：飲料升級、雞排打折

屏東萬丹花店遭砸！20多名黑衣人持棍棒叫囂「給他壞掉」

偷情辣人妻...老司機帶她戰遍全桃園！公車也當砲房　車頭滾到車尾狂愛9回

子宮才動完手術...前夫翻醋醰暴力喊：滿足妳！她慘被「尿嘴裡」血染全床單

「我是佛教徒，從不喝酒」她遭控拒酒測攔檢　法官撤銷9萬罰鍰

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

烏日自小客闖紅燈撞機車逃逸！女騎士胸口骨折　親友PO網追凶

共諜抓到了！發展軍中組織洗腦「共軍犯台馬上投降」…中校參謀官求刑3年

屏東萬丹花店遭砸　15秒畫面PO臉書社團...警鎖定黑衣人追緝

懷疑有新歡！她剛動完子宮手術　前夫性侵並尿尿…重判3年10月

店家控foodpanda逾期撥款　霸氣解約po文：飲料升級、雞排打折

屏東萬丹花店遭砸！20多名黑衣人持棍棒叫囂「給他壞掉」

偷情辣人妻...老司機帶她戰遍全桃園！公車也當砲房　車頭滾到車尾狂愛9回

子宮才動完手術...前夫翻醋醰暴力喊：滿足妳！她慘被「尿嘴裡」血染全床單

「我是佛教徒，從不喝酒」她遭控拒酒測攔檢　法官撤銷9萬罰鍰

高以翔頭七法會「陽光→陰天」　張鈞甯送花籃被婉謝...原因曝光

Dappei／秋冬穿搭新選項　用顯瘦又修身的「直筒裙」搭出3種女神風格

路邊布條「校園有性解放教育」　民進黨籲還教育清白 

ABL／奧斯丁、布拉良性競爭　富邦「4洋將」成甜蜜負荷

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

樂見劉致榮加盟紅襪當隊友　林子偉終於不寂寞

Honda新世代HR-V可望於2020年年底發表？1.5L渦輪引擎全面入列

吳宗憲曝「高以翔私下謙虛舉動」　不捨他離世氣罵：都韓國人害的太X障！

中年男失業欠債想不開　吞30顆安眠藥昏迷！家人報警救回

藍葦華「台語」踢到鐵板　錄影中全場沉默差點喊卡

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

鮮肉法官擺爛　伴網美妻環遊世界出外景

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

剝皮酒托妹侵台！妹子猛喝5壺紅酒灌爆帳單

高雄1男頭部中彈　鮮血直流送醫搶救

鶯歌凶殺！他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血死派出所前

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

渣男騙4竹科女入獄　更生再拐科技OL財色

她遭硬來急吼「有愛滋」　黑bra男：我不怕！

即／新北泰山13歲男童「校園2樓墜落」送醫治療

火燒幼兒遊覽車　網友替林靖娟辦59歲冥誕

快訊／確定再延押2個月！連千毅抗告遭駁回

更多熱門

相關新聞

收受千萬捐獻幫馬助選　退將判刑2年半

收受千萬捐獻幫馬助選　退將判刑2年半

退役陸軍中將也是中華黃埔四海同心會會長羅文山，涉2008年至2012年間，4次接受香港知名學者許智明近千萬捐款，助前總統馬英九連任，除了違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將部分捐款存入自己及妻子的個人帳戶，儘管羅否認犯罪，但台北地院仍認定他犯政治獻金法及業務侵占罪，處他2年6月徒刑、褫奪公權2年，並沒收四海同心會已收受的838萬5千元。

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人

他想拿回6億元遺產…在台北車站對決2超壯黑人

少婦幼子竟上演電梯受困驚魂記

少婦幼子竟上演電梯受困驚魂記

「戶政事務所」來電警告洗錢案！她中招被騙百萬

「戶政事務所」來電警告洗錢案！她中招被騙百萬

熊貓貪快鑽車陣遭大貨車撞飛

熊貓貪快鑽車陣遭大貨車撞飛

關鍵字：

侵占詐欺西屯青海路

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

高以翔「求婚女友前」猝逝！

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

冷氣團急凍今晨10.3度創新低溫　周三起全台變天轉雨

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面