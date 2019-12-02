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【廣編】解碼軒尼詩系列　大師品鑑「限量加場」宛如大師般品飲干邑

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▲▼軒尼詩,干邑,白蘭地,台中,高雄。（圖／軒尼詩提供）

▲ Hennessy軒尼詩將在12/7（六）起於台中及高雄兩大城市限定輪番加開解碼軒尼詩系列Master Class大師品鑑課程。

圖、文／軒尼詩提供

干邑白蘭地王者Hennessy軒尼詩，全球巡迴的「Hennessy Declassified 解碼軒尼詩-互動體驗特展」於今（2019）年7月在台北場完美落幕，其中Master Class大師品鑑課程場場爆棚，好評不斷。Hennessy軒尼詩將在12/7（六）起於台中及高雄兩大城市限定輪番加開解碼軒尼詩系列Master Class大師品鑑課程，邀請更多品酩愛好者實際接觸這個被歐洲皇室喜愛超過兩世紀的珍貴佳釀。

Master Class大師品鑑課程將邀請軒尼詩品酒大使教授，在1:1 仿造軒尼詩總部的大品酒室之中，帶領與會者親身體驗軒尼詩干邑白蘭地的故事、工藝與日常引用的優雅，用自己的本能，來解碼軒尼詩超過兩百年仍為皇室及消費者認定為干邑指標的精神奧秘。

推出兩款經典人氣超值課程「躍身優雅品酒家 | Discovery of Cognac 《探索干邑：生命之水》」及「體驗經典傳奇 | Art of Selection 《精誠所制: 極致優雅》」，每堂限額15名總計約60分鐘的體驗課程，後者課程更享有難得機會將品飲到原廠非賣品的生命之水，讓懂酒懂喝的你，與Hennessy軒尼詩共同體驗邁向大師之路的獨特氣氛。

同場加映也將再次還原互動體驗特展的熱門打卡點－無邊界酒吧，結合著濃厚在地台味，以及西方調酒的酒吧，讓與會者在極具創意與趣味饒富的空間，享受摩登浪漫。

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