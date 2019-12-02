紅裙女遭硬來...急吼「我有愛滋病」　黑bra男竟喊：我不怕！完事丟30元落跑

▲鍾男尾隨女子性侵，聽聞對方喊「我有愛滋」，竟回「不怕」硬上得逞。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名鍾姓男子2018年某日凌晨3時許，戴著金色假髮、假陽具、穿著藍色裙子在外面閒晃，見到一名女子小乃（化名）在超商內請女店員幫忙扣洋裝扣子，竟尾隨對方伸出狼爪，聽聞小乃稱，「我停經了，我有愛滋病」仍不罷休，性侵得逞。台中地院審理後，依強制性交罪判鍾男有期徒刑4年，高分院日前將上訴駁回。

判決指出，鍾男曾因案入獄卻不知悔改，2018年8月8日凌晨3時許，他為了釋放壓力，著用金色假髮、條紋頭巾、黑色口罩、胸罩、內褲、細肩帶小可愛、藍色裙子，扮成一名女性，腰間還攜帶假陽具騎腳踏車出門閒晃。

一個多小時後，鍾男途經一間超商，發現女店員正在替穿著紅色洋裝的小乃扣上背部釦子，他隨即停下，一路尾隨獨行的小乃，隨後以性交易為幌子上前搭訕，遭拒後他竟喊「忍不住啦」，要求與小乃發生性行為，小乃見狀急稱，「我不是流鶯，沒有在賣」、「我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」。

鍾男性侵得逞後，竟還搶走小乃的洋裝及內褲，丟下30元到地上就落跑。不甘受辱的小乃決定報警處理，她回憶性侵過程表示，當時鍾男嘴裡喊著「好爽好爽」，她向鍾男表示，「我跟他說我有愛滋病，不要碰我」，不料，對方竟回她「不怕」，於是小乃又向鍾男說，「我已經停經了」，卻得到對方「沒關係，這樣不會懷孕」的回應，但她因懼怕被傷害，不敢大力掙扎，期間還疑似不小心抓到鍾男的假胸部。

鍾男坦承男扮女裝，並與小乃發生性行為，但他矢口否認強制性交，還辯稱「因為小乃在超商請店員幫忙調整內衣，我以為她是做八大的」，強調2人是進行性交易，雙方還有議價。

但法院審理後，不採信鍾男的說詞，依強制性交罪判他有期徒刑4年；台中高分院日前將上訴駁回。

越想越不對勁！

【更多新聞】

外交官之死／護航謝長廷！「idcc」身分曝光...幕後黑手卡神楊蕙如遭起訴



快訊／凌晨騎機車誤上國道...男疑遭「7車追撞」！肢體扭曲當場慘死



老婆超暴力...猛咬下老公肩膀一塊肉！人夫苦曝「悲慘身世」：我要離婚