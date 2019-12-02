3歲童車內打翻珍奶　竟遭母親男友打爆頭喪命！二審判刑7年半

▲許男因男童不慎在車內打翻珍珠奶茶，竟重擊男童頭部，導致男童頭殼破裂死亡。（示意圖／CFP）

記者白珈陽／台中報導

台中市3歲8個月大的男童小正（化名），在2017年8月間疑遭施虐，頭部有多處瘀傷、重度昏迷送醫，住院20天後因顱內出血傷重不治。檢方查出男童母親小芳（化名）的許姓男友，因為小正在他轎車內腳踏墊打翻珍珠奶茶、進屋沒把鞋子脫掉，竟盛怒之下重擊男童頭部導致右頭殼破裂、腦損傷，中樞神經性休克併多器官衰竭而死亡。一審依家庭暴力防治法之傷害致死罪將許男判處7年6個月徒刑，他不服提起上訴，遭台中高分院駁回，可再上訴三審。

判決指出，男童小正是小芳與前夫所生，她離婚後與許姓男子交往，工作時會請許男將小正帶回男方住處照顧。在2017年4月22日晚間，許男開車載小正回小芳家中時，認為小正不服管教，一時氣憤以拖鞋、徒手毆打他臀部，導致小正臀部瘀傷。同年7月1日凌晨3時許，許男受託將小正帶回其位於北區的住處，2人睡在同一張床，半夜小正起床尿尿，因不會開燈，在黑暗中越過許男身高190公分、體重116公斤的壯碩身體要下床時，不慎跌落撞到地板，造成額頭挫傷、右手遠端肱骨骨折。

同年8月2日下午5時56分許，在許男住處前，小正要從許男車上下車時，不慎打翻放在副駕駛座腳踏墊上的珍珠奶茶，進入屋內時未脫鞋，而許男在知道小正未滿4歲、尚未發育完全的情況下，竟一時情緒失控，以不詳的方式猛打小正頭部，導致他硬腦膜下出血之傷害，並當場陷入昏迷。許男見狀趕緊聯絡女友小芳，將小正送往中國醫藥大學附設醫院急救，21日再轉台中榮總，23日男童仍因顱內出血、腦損傷，致中樞神經性休克併多器官衰竭而死亡。

審理時，許男對前2次犯行坦言不諱，經證人證詞、驗傷診斷書佐證，與許男自白部分相符；惟第3次犯行許男矢口否認，只承認小正在其住處昏迷。他辯稱，小正打翻飲料後，他拿著腳踏墊去浴室清洗，上樓後發現小正沒脫鞋子，就叫小正脫鞋，洗腳踏墊到一半突然聽到「碰」一聲，走出浴室一看，發現小正倒在走道上，還發現小正臉上有條狀刮擦傷，將他抱回房間後就馬上打電話聯絡女友，並將小正送醫。

但經法醫鑑定後，認為男童腦部、內臟及肝指數沒有異常，應不會走路走到一半昏倒，就算是自己跌倒，男童身高約93公分，體重13.5公斤，身高距地面高度不高、衝擊力應不強，不會造成造成腦部如此大的傷害，研判應是有外力介入所造成。

合議庭審酌，許男在審理時坦承曾有2次傷害男童的紀錄，顯見許男教養小正時，確有情緒控管不佳的情形，而小正打翻珍珠奶茶讓許男清理腳踏墊，造成他困擾與不便，足以形成許男傷害小正的動機。由於現場無其他目擊證人，對許男說是小正自己跌倒的供詞難以採信，因此台中高分院將許男上訴駁回，維持一審判刑7年6個月徒刑，還可上訴。

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