外切超車「方向盤轉不動」自撞翻覆　駕駛：車輪還有卡茲卡茲的聲音…

▲廖姓男子3日行經台74線29.6公里處時，疑為了超車不慎自撞護欄導致車輛翻覆。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中大里區3日凌晨發生一起自小客自撞意外，廖姓男子駕駛黑色轎車沿台74線往草屯方向行駛時，疑為了超車，不慎車輛失控撞上外側護欄，導致車輛翻覆四輪朝天，車上連同廖男共4人，手腳均有擦挫傷，經送醫包紮已無大礙。警方獲報到場處理時，廖男稱車輪有「卡茲卡茲」的聲音，方向盤也失去控制，才會發生意外。詳細車禍原因警方正調查釐清中。

警方表示，廖男3日凌晨12時10分駕駛自小客載著3名乘客，在台中市大里區沿台74線往霧峰交流道方向行駛，行經台74線29.6公里處時，失控擦撞外側護欄導致車輛翻車，未與其他車輛發生碰撞。駕駛及乘客共4人手腳有擦挫傷情形，經送往國軍台中總醫院治療後已無大礙。經酒測4人均無酒精反應。

廖男向警方供稱，他當時行駛在中央線道，為了要超車才切到外側，但不慎撞上護欄；有媒體問及是否車輛有機械故障的情形？警方說，廖男稱車輪有「卡茲卡茲」的聲音，方向盤也無法移動。詳細事故原因警方將進一步釐清調查。

▲▼廖姓男子不慎自撞導致車輛翻覆，車上4人手腳有擦挫傷情形，經送醫包紮已無大礙。

警方呼籲，希望駕駛人在行駛時要保持精神良好狀態，並勿隨意超車、變換車道，以免交通意外發生。

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