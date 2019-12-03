「卡神」楊蕙如屬個人行為　民進黨：無關！勿見獵心喜政治操作

▲卡神楊蕙如遭起訴！idcc被逼現形全因「柯P的一隻小黑狗」。（圖／翻攝自PTT、翻攝自柯文哲臉書）



記者陶本和／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。對此，民進黨發言人李晏榕3日表示，這是個人行為，與民進黨沒有關係，希望外界勿見獵心喜、政治操作。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，國民黨大力反撲操作此一議題，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

對此，李晏榕今天受訪指出，楊蕙如的行為是個人行為，跟民進黨沒有關係，楊蕙如必須負起相關法律責任，民進黨尊重司法處理。她強調，假消息侵害台灣民主，分化台灣民眾，大家要有所警覺，而不是見獵心喜，把這件事情政治操作，因為今天假消息不只傷害民主也傷害個人，台灣已共同記取教訓。

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