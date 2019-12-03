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李武龍重視農保政策　為農民爭取喪葬津貼30萬元以上

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▲李武龍指出，他要為農民爭取喪葬津貼30以上，讓辛苦一輩子的農民能老有所終無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李武龍指出，他要為農民爭取喪葬津貼30以上，讓辛苦一輩子的農民能老有所終無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二選區立委參選人李武龍，12月3日上午召開農漁政策記者會，李武龍指出，他勤跑基層，對於農民的心聲與需求相當了解，他除說明其農保政策外，並保證要為農民爭取喪葬津貼30以上，讓辛苦一輩子的農民能老有所終無後顧之憂。

此次李武龍提出的農保喪葬津貼，是由1985年開始的政策，農民保險費由政府負擔50％，被保險人負擔40％，投保農會負擔10％，喪葬補助按月投保金額給付5個月，直到2010年由馬英九總統再次調高與修正，將喪葬津貼由5個月提高為15個月，給付總額為15萬3000元，但從2010年後就沒有再調整了，李武龍聽到基層農民的心聲，因為通貨膨脹，現在的喪葬津貼不足以支付喪葬費用，所以李武龍特別主張要爭取喪葬津貼30萬元以上，要實質的保障農民家庭生活。▲李武龍指出，他要為農民爭取喪葬津貼30以上，讓辛苦一輩子的農民能老有所終無後顧之憂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李武龍表示，民意代表就是要能為民發聲，苦民所苦，政府補助要實質的回饋到人民的需求，現在政府，到處補助國民秋冬旅遊、夜市消費券等等補貼政策，李武龍認為不要為了選舉為選票而大打撒錢政策，債留子孫，未來進入立法院堅持民意、專業、價值，並適時跟民眾溝通預算編列是否合理，爭取實質的符合人民需求的政策。

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