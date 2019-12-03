張雅琴爆氣！怒轟李佳芬家族砂石案「你娘卡好」

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭時代力量立委黃國昌爆料，夫人李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，時任立委的韓國瑜關說、協調，而2000年新堤防圈出的地登記為國有財產後，遭李佳芬家族非法占有。對此，主播張雅琴在節目上怒轟「你娘卡好」。

張雅琴2日晚間在年代新聞台《年代晚報》怒嗆，「這整個幾部曲變成圈地、變更、佔用，然後變成買，殺價，然後不買還是繼續用」。

對於原先礦業用變農牧用地，張雅琴直言，「他採砂採一採覺得不好玩了，又來做一個休閒農舍、又要來變回農牧用地，我感覺你真的是『你娘卡好』，有點像豬哥亮講的『你娘卡好』，你愛怎麼玩就怎麼玩，哇！真的超爽的，我們的國家土地可以這樣子弄嗎？」

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