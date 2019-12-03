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卡神花錢帶風向　韓國瑜超酸新口號：擷圖發出去、1萬賺進來…網軍發大財

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▲▼「韓國瑜與新創夥伴有約」座談會。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

檢警偵辦「idcc」網路文章侮辱駐大阪代表處長蘇啟誠案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，對方透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向。對此，國民黨總統參選人韓國瑜3日一大早po文酸說，歡迎網軍來留言，賺1萬元加菜金。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給友人蔡福明、暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡福明等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡福明等人發給每人每月1萬元的薪水。

針對檢察官調查的結果，韓國瑜2日上午就在臉書上強調，「蔡政府放任網軍害死外交官」、「網路東廠依然每日黑韓」，呼籲蔡英文政府徹查此案，並且查清經營網軍的費用是否有動用公帑。至於當時外交部有沒有施壓，是否官官相護卻讓自己同事蒙冤而死一事，他上任後一定秉公徹查，盡快還給蘇啟誠及其家人一個遲來的公道。

事隔一日，韓國瑜早上8時30分就貼文酸說，「今天這篇文送給網軍，韓流來了為自己加菜，歡迎留言。#擷圖發出去 #一萬賺進來 #網軍發大財。」截至上午9時30分，已經吸引了2295則留言，198次分享，不過PTT八卦版版主「四叉貓」也在留言處補充，「卡神楊蕙如在今年8月就被八卦版列為不受歡迎使用者，一發現分身帳號直接水桶禁止發言喔。」

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