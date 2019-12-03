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吳敦義保勢三招！「好友金主」牽線密會郭台銘　聽老婆的話「閃電延攬蔡正元」

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邱毅指控馬英九干預不分區立委提名，吳曾親向馬英九澄清，有意爭取馬成為主席保衛戰盟友。（圖／黃威彬攝）

▲邱毅指控馬英九干預不分區立委提名，吳曾親向馬英九澄清，有意爭取馬成為主席保衛戰盟友。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

國民黨總統候選人韓國瑜不斷遭抹黑，逼得韓陣營祭出險招，學習對手的烏賊戰術，呼籲支持者拒答民調或乾脆「挺蔡」，但相較於韓國瑜人氣未受抹黑、抹紅影響，支持者仍熱情捧場，國民黨黨主席吳敦義則受困不分區立委名單爭議，近來站台時常險遭「被隱身」，國民黨中常委更透露，吳敦義透過「攏郭、尊馬、挺正元」三招，試圖力挽狂瀾保命保黨權！

選戰開打以來，綠營陸續以「香港反送中案」、「陳同佳案」、「王立強案」及「向心案」等，輪翻狂打「恐中牌」，吳敦義第一時間回應卻總是既遲疑又保守。「不分區立委名單更是大敗筆，無異替綠營抹紅戰術添柴火！國民黨高層既說不清安排不分區立委名單的考量，也不敢質疑抹紅戰術，背後疑有外國勢力干預，瞻前顧後的結果自然被綠營看破手腳，就算後來被證實烏龍，傷害也難以挽回。」一位韓陣營地方操盤人士也不滿的說。

吳敦義任期還剩兩年，因為不分區立委名單之爭、導致藍委選情也被唱衰。挺吳中常委透露，吳已祭出「保命三招」，應對選後可能上演的黨主席保衛戰。第一招就是拉攏退出國民黨的前鴻海董事長郭台銘。據悉，吳敦義透過一位「好友兼金主」建商居中牽線，十一月初已與郭台銘在土城密會，希望郭台銘拉抬藍營選情，「如此一來，吳敦義就有機會藉拉住郭董、脫離四面楚歌困境。」

▲隸屬郭系人馬的前台東縣長黃健庭，蜻蜓點水般的替韓國瑜站台，凸顯吳敦義「攏郭」策略成效不佳。（圖／報系資料庫）

至於第二招是「尊馬」，中常委說，前立委邱毅爆料「馬英九曾干預不分區提名過程」後，引發馬強烈不滿，吳敦義立即親向馬保證，黨中央「將會如何如何澄清」，尊馬之舉也被解讀是吳敦義有意爭取黨主席保衛戰的盟友。

吳敦義最後一招則是聽從妻子蔡令怡建議，閃電延攬大力肯定「吳敦義自列不分區、名單其實並不差的」前政策會執行長蔡正元，回鍋任副祕書長，希望替吳抓回話語權。

▲為了重新抓回發言權，吳敦義聘請前政策會執行長蔡正元回鍋，擔任國民黨對外砲手。（圖／報系資料庫）

但該中常委也不諱言地說，吳敦義現在很怕變成黨內的邊緣人，問題是「攏郭」效果不大，郭台銘立場更從昔日「力挺國民黨」轉成「制衡國民黨」，到目前為止，只有十一月二十六日韓國瑜在台東進行傾聽之旅時，郭系的前台東縣長黃健庭「蜻蜓點水」地替韓國瑜站台，「吳敦義想靠三招保黨權，恐怕很難！」

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