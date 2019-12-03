「卡神」楊蕙如下令網軍護航謝長廷　韓國瑜：幕後金主是誰？

▲綠營網軍護航駐日代表謝長廷。（ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

PPT帳號「idcc」去年在網路上惡意汙衊大阪辦事處，間接造成大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案。台北地檢署查出，「卡神」楊蕙如是網軍首領，關西事件發生後，在網路上護航駐日代表謝長廷並攻擊國民黨。對此，國民黨總統參選人韓國瑜表示，背後教唆出資的人也需負上法律與道義責任，應該要交代清楚誰是幕後金主。

韓國瑜表示，他在行程中看到執政黨對於網軍案件的回應，十分心寒如此一位優秀外交官的以死明志，卻只換來執政黨一句冷血無情的「尊重司法」。

「用謊言掩蓋執政失敗的事實已經令人不恥」，韓國瑜指出，如今面對人命關天的大事還一副事不關己的模樣，執政黨的冷血無情真是令人為台灣未來擔憂，一個有為有守、有血有淚的政府難道不該主動協助調查，揪出網軍名單與幕後黑手？！主動徹查背後出資人名單？！主動公布所有金流與共犯？！

韓國瑜說，雖然檢調終於還給了社會真相，起訴了網軍主嫌等兩人，但共犯結構仍然有待釐清，而且背後教唆出資的人也需負上法律與道義責任，應該要交代清楚誰是幕後金主！

韓國瑜強調，這是一條中華民國外交官的寶貴人命，國家培養幾十年的外派官員在外為國爭取榮譽、協助國人，卻被特定網軍帶領輿論痛批，被逼到需要以死明志的絕境，至今想來依然令人痛心難過，民進黨居然以這種冷血輕蔑的態度，試圖將整個事件再次輕輕放下。

韓國瑜說，記得去年參與高雄市長選舉期間，我選擇每週晚上找出時間以開直播或是走街串巷的土方法去宣傳理念與爭取認同，因為天心即我心、天心在民心，只有光明正大的候選人、才有光明正大的真民主。

去年9月燕子颱風侵襲西日本，造成約500名台灣人滯留關西機場引起民怨，當時有網友在PTT上質疑謝長廷處置失當。過沒多久，帳號為「idcc」的網友發文為謝長廷辯護，稱謝長廷根本管不了大阪辦事處，還痛斥大阪辦事處態度惡劣、「爛到不行、爛到該死的地步」，直指整起事件應由大阪辦事處負責。

北檢與北市刑大科偵隊查出帳號「slow」為「卡神」楊蕙如，且與「idcc」帳號IP位址相同，因此鎖定楊蕙如涉案。事實上，農委會今年傳出疑似買「1450」網軍事件後，台大批踢踢實業坊陸續清除異常帳號，就曾有網友歸納，PTT八卦版上的「挺英網軍」，分為三大系統，「卡神」楊蕙如系統就是其中之一。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

檢方指出，之後群組內的網軍再將其留言截圖給蔡福明、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明，楊蕙如再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元。

2008年1月時，當時民進黨總統參選人謝長廷邀「卡神」楊蕙如加入競選團隊，出任團隊的網路執行長，外界將楊蕙如視為謝系人馬。

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