農委會「台肥借貸」6疑義　快移送！韓國瑜反擊：別搞澳洲共諜烏龍

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

農委會2日上午召開記者會，針對台肥借貸給2020年總統大選國民黨參選人韓國瑜一事提出6點疑義，對此韓國瑜則回應：「農委會該怎麼做，依據自己的職權，我們都沒有意見」，「有不法就移送檢調，不要像澳洲烏龍間諜一樣。」

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

農委會針對台肥借貸給韓國瑜購宅一事提出6大疑義，包括承辦人以個人名義電子信箱詢問金管會、分期付清款項共計約13億，竟未經董事會決議等狀況，決定將相關疑點移請台北地檢署及金管會調查偵辦。

▲韓國瑜2日上午接受電台專訪。（圖／翻攝港都電台臉書直播）

對於農委會將台肥建管資料移送檢調，韓國瑜表示沒有意見，不過卻忍不住酸：「不要搞得繪聲繪影，農委會陳吉仲主委以及台肥的領導階層，認真的辦這個案子，有不法，趕快移送檢調，不要像澳洲烏龍間諜事件一樣，每一件事情都搞得杯弓蛇影。」

韓國瑜說：「澳洲間諜事件最明顯，原來根本就是個騙子！是個二百五！」他抨擊：「有沒有拿到某些政黨的錢？某些政治人物的錢？在裡面興風作浪，造成台灣整個選舉大選增加不可測知的變數。」並要求農委會勇敢去檢舉，「不要等投完票後又發現是一場烏龍，這種手法，民進黨好像吸毒一樣上癮了！」

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