酸黃國昌「要當勇敢立委」！韓國瑜提告：拿不出證據「意圖使人不當選」

▲韓國瑜接受港都電台DJ素蘭專訪。（圖／記者洪正達攝）

2020年總統大選國民黨參選人韓國瑜為穩固南臺灣選情，一連2天行程都安排在高雄、屏東，2日上午接受媒體採訪時，對於要提告黃國昌的部分，韓國瑜酸黃國昌是「勇敢的立委」：「請他快點拿出證據，而且懷疑他意圖使人不當選，我要告你！」

韓國瑜表示，在選舉還有40天要投票的時候，拿2、30年前這些事情，而且完完全全禁不起考驗，來抹黑跟攻擊，意圖影響選票。韓國瑜要黃國昌「當一個勇敢的立法委員」，既然拿出了證據就來趕快去告，並重申：「如果你不去告，對不起，韓國瑜準備告你黃國昌，因為你很明顯拿不出證據，意圖使人不當選，變成我要告你。」

話鋒一轉，韓國瑜提到，部分媒體跟進黃國昌委員所提供的資料來批評自己，他試問：「NCC到底是幹什麼的？」韓國瑜批評：「監督媒體、規範管理媒體、輔導媒體的NCC真的變成髒兮兮嗎？NCC是不是只為一個政黨服務？為執政的民進黨服務，還是為全民服務？」

韓國瑜砲轟：「NCC主任委員跟這些委員，你們到底在幹什麼？放任這些部份的媒體永無休止的抹黑，而且你不出任何聲音，不作任何動作去制止，放任台灣的媒體繼續墮落下去」呼籲NCC拿出行動，不要變成「髒兮兮」。

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