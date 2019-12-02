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北部畢旅4天「4餐自理」！單親媽只能給1500元：已是沉重負擔　孩子暖舉被讚爆

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pakutaso，示意圖）

▲畢旅示意圖。（圖／取自pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

「畢業旅行」通常都是學生們期待的重點之一，大家難得可以放下課業和同學一起出遊、通宵，在畢業前留下一輩子的美好回憶。不過一名單親媽媽卻在臉書上自責表示，行程中孩子有4餐需要自理，她必須額外再給1500元的餐費，對她來說又是一筆負擔；還好孩子相當懂事，一番暖舉讓她感到很驕傲，網友們看完也感動讚翻。

「1500是否會太過呢？」一名單親媽媽在臉書「爆怨公社」中發文，她表示孩子日前到北部參加高中畢業旅行，然而4天3夜中，就有4餐是要自行處理的，因此孩子要求要多帶1500元；但他們平時的生活本就不算太寬裕，這1500元對她來說又是一筆沉重的負擔。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，最後她還是把這筆錢給孩子當餐費了，不過其他額外的零食、泡麵等支出，也都包含在其中。媽媽原本還擔心孩子食量大，會不會吃不夠，沒想到貼心的孩子去完士林夜市、松菸、西門町等景點後，還買了2包豆乾當伴手禮回家孝敬她，零用錢也還有剩，「畢旅回來自己拖行李走路回家，這樣的孩子我感到驕傲。」

原PO重申，她並不是要抱怨畢旅行程或是學校，反而是要抱怨自己不會賺錢；讓孩子知道家裡的狀況，是希望他們能夠努力學習成長，自己翻轉機會。

錢,鈔票,千鈔,錢包,千元（圖／記者周亭瑋攝）

▲一千多元對原PO來說也是一筆負擔。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網友們看完紛紛大讚孩子很懂事，「他真的很省，第二天全都花錢的行程」、「自律的孩子很棒」、「辛苦過後會更懂得珍惜」、「以現在的物價來說，4天1500不容易」、「小孩會為妳想，教得很好」、「媽媽辛苦了」。

留言之中，更有網友嘆說，自己因為家境關係，從來沒有參加過畢業旅行。原PO對此則回應，其實孩子一開始就因為考量到費用說不想參加，但她為了讓孩子留下美好回憶，要孩子放心去就好，「媽媽可以的，錢媽媽再賺，我們省一點可以的。」

▼ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 孩子高中畢旅 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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