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機車族小確幸！駕訓班補助擬再加碼　明年元旦起可補1300元

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▲▼機車族,空污,冬天,寒流,冷空氣,低溫,降溫,冷高壓,禦寒,冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

▲我國機車族人數龐大，機車車禍致死率佔全部車禍6成以上。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

機車族有好康！交通部公路總局為降低機車肇事率，今年4月16日起推出「機車駕訓補助」，民眾參加機車駕訓班並考照後，就可領1000元補助金，由於成效良好，違規率約減7％，公路總局擬將擴大舉辦，預計明年元旦起，提高補助為1300元，名額也再增2000名，共8000名，約12月上旬就會將計劃呈報交通部。

機車考照不如汽車考試，不必完成駕訓班課程，就可考照，許多人都是親友教導，或自行在路口與監理所等地練習，導致我國機車騎士防禦能力相對較低，去年因機車車禍而死亡的比例更佔車禍總數6成以上。

請繼續往下閱讀...

▲▼機車族，禁行機車，騎士，開單。（圖／資料照）

▲公路總局指出，有上機車駕訓班的騎士，違規率大減7％。（圖／資料照）

公路總局因此編列800萬元預算，在今年4月16日起推出「機車駕訓補助計畫」，民眾參加3天的機車駕訓班，並成功考照後，就可領1000元補助金，等於考生只要負擔1800元到2700的學費就可完訓。

公總監理組副組長魏武聖表示，今年約有6100餘人申請補助，就違規率而言，有參加駕訓班的騎士約為3％，相比未參加的騎士則有10％，大減7％，成效相當不錯，至於因機車車禍死傷狀況，則會在明年第二季的研究中公布。

▲▼機車族，禁行機車，騎士，開單。（圖／資料照）

▲公路總局擬擴大機車駕訓班補助計畫，明年元旦起每人可補1300元。（圖／資料照）

魏武聖指出，公路總局擬擴大舉辦補助計畫，明年元旦起再推出新計畫，每人可補1300元，名額則再增2000人，共8000人，總預算粗估為1040萬，換言之，每人只要負擔1500元到2400元即可完訓。此計畫預計12月上旬呈報交通部， 希望交通部可在年底前通過，以便進行後續宣導作業。

魏武聖表示，機車駕訓班會讓考生實際駕駛機車上路，並了解騎車時會遇到的危機等，課程包含學科與術科，學科如防禦駕駛、駕駛道德、法規認識；術科如認識紅綠燈、平交道、變換車道等，另外駕訓班也會在機車上安裝錄影設備，以確認考生身份。

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