社會動盪衝擊　港府財政估「15年首赤字」第三季GDP縮2.9%

▲香港連月的社會動盪衝擊經濟，圖為12月1日衝突。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港財政司司長陳茂波2日表示，最近受社會事件及暴力衝擊影響，經濟情況急劇惡化，政府將在本次財政年度紀錄財政赤字，是15年以來首次。他強調，政府有足夠財政儲備，財政狀況仍然良好，未來會繼續以前瞻性的理財政策，為市民紓困和進行投資。

根據《香港01》，陳茂波2日早上出席立法會財經事務委員會會議時表示，本地貨物出口於第三季實質跌幅擴大至7.1%，十月分貨量下跌一成，在訪港旅遊業方面，服務輸出下滑13.8%，這是自2003年第二季以來最大跌幅。

陳茂波指出，香港第三季GDP逐年收縮2.9%，是自2009年以來第一次出現逐年下跌，並連續兩季出現負增長，顯示香港經濟已步入衰退。

▲香港連月的社會動盪衝擊經濟，圖為香港理大學外警察。（圖／記者吳立言攝）

香港局勢連續動盪6個月，根據港府統計處11月18日數據，相比7月至9月與8月至10月，失業率由的2.9%上升至3.1%，就業不足率則由1.0%上升至1.2%，總就業人數減少約11600人，同期的總勞動人口也減少約6400人。

此外，根據香港特區政府經濟顧問辦公室15日公佈的數據，下調2019年香港經濟增長預測至「-1.3%」，這是香港於今年內第二次下調經濟增長預測。

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