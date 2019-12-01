影／昨晚旺角警民衝突...鄧炳強5個「又再」連轟示威者：分分鐘要人命

▲香港示威者30日晚間在旺角堵路，港警隨後前來驅趕。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

針對昨（11月30日）晚在旺角爆發的警民衝突，新上任的警務處處長鄧炳強1日表示，他感到有些傷感，並連用了5個「又再」特別強調示威者的行為，還形容「暴徒根本分分鐘系攞命（分分鐘要人命）」，因此警方才在沒辦法的情況下，使用了3枚催淚彈作為回擊。

鄧炳強今早出席電台節目時指出，「我對於昨晚旺角發生的事，是感到有些傷感的」，因為過去兩週社會大致是平靜的，不少市民約朋友見面、飲茶，「我想整個社會都很期盼持續的和平」。

不過，他話鋒一轉，很不幸地昨晚「旺角又有暴徒，又再出來堵路，又再出來縱火，又再出來扔汽油彈，又再出來打爛商舖，又再出來對移除路障的人用下水道井蓋朝頭部打過去」，你看到的基本上是分分鐘要人命！

▲鄧炳強。（圖／翻攝都視頻截圖，下同）



面對這些情況，鄧炳強相信警方「執法是有底線的」，一定要制止這些暴力行為。針對昨晚的情況，鄧炳強稱他們已經三番四次移除路障，同時在沒用任何武力的狀態下，希望驅散示威者，「但他們開始縱火，甚至扔汽油彈到警方的車裡，我們才在沒辦法的情況下，使用3枚催淚彈」。

當然，鄧炳強表示，他們明白使用催淚彈可能對普通市民有影響，但當示威者使用汽油彈等致命攻擊時，他們沒辦法不使用相應的武力去控制情況。

此外，而對於民陣希望於12月8日發起遊行，鄧炳強也指出，尊重市民和平表達意見，過去兩星期香港社會大致和平，今（1）日有3個公眾集會已獲批准。但鑑於昨晚才又發生旺角衝突，之後會視未來一星期社會形勢，包含公眾風險等因素，評估是否批准民陣的遊行。

針對是否同意成立獨立調查委員會，鄧炳強認為，若以有關做法進一步攻擊警方是「不公義」。在過去6個月反修例活動中，港警每天有數以千萬計人值勤，是否每個決定都是完美，當然部分有可改進空間。而先前傳出有人在新屋領扣留中心被性侵，鄧炳強則認為，沒可能發生輪流性侵事件。

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