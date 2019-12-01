港理大校園清理修復「至少需半年」　附近藥房感嘆生意難做：很多店收了

▲香港理工大學內部受到極大損壞，出入口設有水馬。（圖／香港01授權提供）

本報訊

圍城十三日，警方終於12月29日解封理工大學，撤離校園。有市民得悉校園重開後，特意到理大了解情況，有人舉機拍攝，又有人將校園內完好的物資拿走。不過30日理大就被校方圍封，各個出入口都被大型水馬圍封，只限校方授權人士進入，待評估後才會決定何時重開。

校方表示目前校園情況仍存在不安全因素，而且清理、盤點及修復工作需時，因此校園仍需關閉。現時連接紅磡港鐵站的理工大學出入口被多個高約1.8米身的黃色水碼圍封，水馬外有外藉男子看守。期後有兩名身穿「SECURITY」反光衣的校方職員表示今日校園只准許校方高級職員進出，校方待評估後才會決定何時重開。

清潔工：實際完成清潔要大半年

而理大地下其他出入口亦同樣被水碼圍封，亦有外藉保安駐守。至早上9時許，有約十名清潔工人正在水碼外等候進入校園清潔，負責人表示對外公開預計要一個月清潔，但因安全考慮，如水浸漏電等危險，相信實際完成清潔要大半年。

現時紅磡站通往紅隧轉車站及通往尖東的行人天橋兩側都擺放了多個大型水碼，而紅磡站所有出入口均正常開放。

尖東商戶：生意慘淡 遊客不見蹤影

雖然紅磡站及紅隧早前已重開，不過仍無冷區佈生意好轉。今早10時許，記者到尖東近南洋中心一帶視察，發現街道上人煙稀少，不見遊客蹤影，大多商鋪均「拍烏蠅」，生意慘淡，部分更沒有開門營業。

藥房生意未見好轉

港大免稅藥業員工胡先生表示，因社會情況令生意大受影響，營業額連月來均至少下跌近7成。胡先生指往日會在早上7時開門，至早上10時許，已有不少遊客和酒店客會前來光顧，可達7至8千元生意；但最近早上因生意慘淡，改成10時開門。

至今日上午11時則「一枝水都未賣過」。問到有沒有相應措施應付低迷的市道時，胡先生無奈地指「收囉」，又概嘆近月已有不少同類型的商鋪已經結業。

他希望，政府能推出抒困措施例如津貼，包括業主能夠減租，助小店渡過難關。另一位員工則指，今月18日及19日始理工大學校園衝突，令附近「污煙漳氣」，故他們因害怕催淚煙和衝突會導致貨物損壞，當日都沒有開鋪。

【本文獲《香港01》授權轉載。】