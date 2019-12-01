黃埔、旺角入夜衝突！示威者破壞多間店家...港警射催淚彈驅散戒備

▲香港12月1日衝突。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港今（1）日多區都有獲發「不反對通知書」的集會，但是入夜後黃埔、旺角等地區爆發衝突，港警也發射催淚彈驅散示威者。其中，旺角有近百名黑衣示威者以火堆堵路，防暴警隨即出動，對方往後撤破壞沿路的店家，包括吉野家、太興等。但是，晚間10時許有10到20人被港警截查，只見他們一字排開高舉雙手面壁被搜身。

據《香港01》報導，港警於晚間8點40分發聲明斥責，一群蒙面示威者晚間8時在黃埔肆意破壞，又以雜物堵路，還進入商店破壞設施，因此警告「暴徒」立即停止違法行為，否則將採取驅散及拘捕行動。晚間9時許，有直升機在黃埔十字路口上空盤旋。

晚間9點50分，防暴警察在黃埔花園十字路口發射至少6枚催淚彈，現場的立法會議員許智峯向警方喊「不要使用武力」，但是沒有得到任何回應。另一方面，旺角山東街的太興茶餐廳也遭到示威者的破壞。

晚間10點10分，示威者在黃埔花園向路面投擲汽油彈，隨即被港警以胡椒球槍及催淚彈反擊；過了7分鐘，警方一邊往後撤，一邊發射布袋彈。10點25分，防暴警沿著旺角西洋菜南街推進，截查10至20人，只見他們一字排開高舉雙手面壁被搜身。

此外，港鐵今晚約8時表示，明天（2日）起，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士會回復正常的服務時間，不過如有需要，特別是周末，可能會提早關閉個別車站或鐵路線路段。至於大學站，則由於損壞嚴重，將會繼續關閉。

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